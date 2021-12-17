Путин заявил о непонятных последствиях "омикрона"

Последствия нового штамма коронавируса "омикрон" до сих пор непонятны, заявил президент, выступая на съезде РСПП. Владимир Путин также подчеркнул, что рост смертности в стране в значительной мере обусловлен ковидом.

"Ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень серьезной и напряженной", - оценил глава государства. "Совсем недавно была 41 тысяча заболевших в день, сегодня 26-28 тысяч, вроде бы сокращение почти вполовину, но и это для нас очень много", - заметил он. "Смертность подросла в стране, в значительной степени, это связано, конечно, так или иначе с ковидом", - подчеркнул Путин.

В относительно благополучных странах идет распространение нового штамма "омикрон", последствия которого еще непонятны. "Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие - о возможно более тяжелых последствиях после того, как люди им переболеют", - заметил президент, также подчеркнув, что резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями.