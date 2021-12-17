Экологические практики НВ АЭС тиражируют в регионы России

Об этом в ходе визита на Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) заявил заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Федор Юрчихин. Федор Николаевич - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, который совершил 5 полетов в космос и 9 раз побывал в открытом космическом пространстве.

Это первый визит в Воронежскую область представителя обновленного состава руководства Всероссийского общества охраны природы. В 2021 году его возглавил посол доброй воли в ООН, Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей Вячеслав Фетисов. Стоит отметить, что ВООП - старейшая в России общественная организация, которой 29 ноября исполнилось 97 лет.

В ходе визита заместитель председателя ВООП Федор Юрчихин встретился с руководством Нововоронежской атомной станции и города-спутника, главным врачом клинической больницы №33, представителями предприятий города и общественных организаций. Он поделился перспективами развития ВООП и отметил высокий уровень экологической культуры атомной станции.

"Всероссийское общество охраны природы ведет активную работу с регионами, мы хотим провести ряд мероприятий, увидеть результат и затем тиражировать на другие субъекты России. Здесь в Нововоронеже виден высокий уровень экологической культуры, образования, просвещения, который стал результатом активной работы с населением. Мы обязательно будем перенимать ваш опыт и распространять его на другие города", - сказал Федор Юрчихин.

В ходе круглого стола Федор Юрчихин познакомился с презентацией "Цели устойчивого развития ООН-ESG-повестка-Новая реальность", где были представлены достижения зарубежных партнеров, а также Нововоронежской АЭС и г. Нововоронежа в реализации ESG-факторов.

Справка.

Аббревиатура ESG расшифровывается как "экология, социальная политика и корпоративное управление". В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на следующих принципах: ответственное отношение к окружающей среде; высокая социальная ответственность; высокое качество корпоративного управления. В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Он предложил управленцам крупных мировых компаний включить эти принципы в свои стратегии, в первую очередь для борьбы с изменением климата.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.