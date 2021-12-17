ФСБ задержала вербовщика террористов в московском общежитии

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области при взаимодействии МВД и силовой поддержке Росгвардии задержали студента РТУ-МИРЭА по подозрению в публичных призывах и оправдании терроризма.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ, была пресечена деятельность сторонника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", который предпринимал попытки вовлечь студентов столичного вуза в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность.

Студента - гражданина одной из Среднеазиатских республик - задержали в общежитии, где он проживал и агитировал других студентов, оправдывая действия боевиков ИГ.

Кроме того, по данным следствия, задержанный пропагандировал в интернете идею построения халифата террористов на Ближнем Востоке путем вооруженной борьбы. Также он распространял материалы, которые должны были сформировать у студентов-мусульман негативное отношение к традиционным формам ислама.