Как предпрофессиональное обучение помогает столичным школьникам

На международном форуме "Россия: образование будущего", который проходил в Дубае в рамках ЭКСПО-2020, замруководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева представила опыт Москвы по организации предпрофессионального обучения.

"Предпрофессиональное образование мы развиваем на уровне старшей школы по 8 направлениям. Сегодня это более 50 тысяч обучающихся. Это связь академических знаний и навыков их применения на практике в партнерстве с ведущими вузами и бизнесом. Интеграция основного и дополнительного образования, иной, более осмысленный взгляд на внеурочную деятельность", - подчеркнула Наталия Киселева.

По ее словам, предпрофессиональное образование в старших классах позволяет делать непрерывной не только линию "школа-вуз-бизнес", но и развивать траекторию "школа-бизнес-вуз". Выпускники предпрофклассов являются наиболее подготовленными студентами, заинтересованными в ускоренных и интенсивных программах вузов. "А выбор работы, совмещенной с учебой, вместо традиционного движения из школы в вуз для очного обучения - тому подтверждение", - сказала она.

Направления предпрофессиональных классов в школах Москвы востребованы и отвечают вызовам времени, считают эксперты международного форума.

"В московских школах начинает преподаваться креативное предпринимательство. Действительно, в последнее время мы в России много говорим о креативных индустриях: от медиа до гейминга и разработки приложений. По данным нашего последнего исследования, сегодня цифровые платформы приносят российскому креативному предпринимательству до трети выручки", - отметила в своем выступлении заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Ольга Скороходова.