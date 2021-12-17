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17.12.2021 17:10
Рубрика: Общество

Крупный древний тайник обнаружен в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте совместная немецко-египетская научная миссия при проведении изысканий на археологическом участке Аль-Шейх Хамад в Тель-Атрибисе обнаружила тайник древности, в котором хранилась целая коллекция из 13 тысяч остраконов.

Фото: iStock
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта. Археологи обнаружили большое количество остраконов - так в эллинистическом мире назывались глиняные черепки с вырезанными или написанными на них текстами. Например, в Афинах при помощи остраконов проводилось народное голосование, по итогам которого определяли наиболее опасного для государственного строя человека и изгоняли его на 10 лет. Египет тоже на протяжении многих веков был подвержен влиянию эллинистического мира, которое стало подавляющим с приходом к власти династии Птолемеев, а затем перехода власти к Риму. Сообщается, что на обнаруженных археологами фрагментах глиняных сосудов начертаны тексты на демотическом, иератическом, коптском, греческом и арабском языках.

"Это очень важное открытие, потому что оно проливает свет на экономику и торговлю древнего города Атрибиса на протяжении всей его истории, - говорит генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. - Эти тексты постепенно раскрывают детали финансовых операций, которые совершали местные жители. Из них, например, становятся ясно, как они покупали и продавали такие продукты, как пшеница и хлеб".

По словам Кристиана Латиса, одного из руководителей исследовательской миссии с немецкой стороны, изучение надписей на черепках поможет не только пролить новый свет на торговую деятельность древности. Огромное количество, а всего в обнаруженном тайнике хранилось около 13 тысяч остраконов, надписей может говорить о том, что в этом районе в древности располагалась школа для обучения демотическому, иератическому, иероглифическому и греческому письму.

Добавим, что Атрибис был одним из девяти городов - центров номов Древнего Египта. Он расположен на западном берегу Нила к юго-западу от современного города Сохаг.

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