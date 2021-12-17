Наталья Сергунина рассказала о зимней программе ВДНХ для поклонников активного отдыха

На ВДНХ открыт новый зимний сезон. Поклонников активного отдыха традиционно ждут катки, тюбинговая горка и другие развлечения.

"В любое время года на ВДНХ можно интересно провести время с близкими и друзьями. Сейчас здесь работает самый большой каток в Москве, еще одна ледовая площадка находится в парке "Останкино", - рассказала Сергунина. - Горожан и туристов приглашают покататься на тюбинговой горке, освоить сноуборд, посетить музейные пространства, побывать на мастер-классах и экскурсиях".

Например, на ВДНХ можно арендовать детские квадроциклы, снегокаты и зимние велосипеды. Трасса для них находится между павильоном № 64 и фуд-кортом.

До 30 декабря включительно на выставке работает бесплатная школа сноубординга. Искусственный склон с трамплинами установлен около летнего кинотеатра-лектория (на площадке за павильоном № 62).

До 26 декабря продолжаются "Спортивные сезоны". На мастер-классах можно освоить фигурное катание, скалолазание или рогейн (вид спорта, похожий на спортивное ориентирование). Для этого нужно записаться на сайте seasons.moscow.sport. Место сбора - пункт регистрации перед павильоном № 57.