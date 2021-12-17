Новый пешеходный мост открыли между Белорусским и Савеловским вокзалами

Временный пешеходный мост открыли на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в районе 5-ой ул. Ямского поля. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Мост возвели вместо одноуровневого пешеходного перехода на период реконструкции участка, где будут уложены дополнительные пути для МЦД-4. "Новый переход позволит вести работы по развитию железнодорожной инфраструктуры и обеспечить безопасный переход через железную дорогу, - сообщает пресс-служба. - Мост собран из металлоконструкций, его длина составляет 32 метра".

Работы по развитию железнодорожной сети на этом участке планируется завершить во втором-третьем квартале 2023 года. Отметим, что после завершения реконструкции соединительной ветви планируется строительство подземного пешеходного перехода.