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Рубрика: Общество

Олег Князев: Перепись помогает оценить тенденции в стране

Текст: Елена Грекова
Российская газета - Столичный выпуск № 287(8638)
Всероссийская перепись населения позади. Что она показала в столичном регионе? Когда будут известны итоги, как они повлияют на жизнь людей? На вопросы "РГ" ответил руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.

Олег Сергеевич! Есть ли уже первые результаты переписи населения в Москве и Московской области?

Олег Князев: Перепись прошла успешно. Но о цифрах говорить рано - идет проверка данных. Уже известны случаи, когда человек заполнял анкету на портале госуслуг или отвечал на вопросы анкеты переписчику, а потом еще и в стационарном пункте. Или же заполнял анкету за себя и за другого родственника, а тот в свою очередь - за себя и за него. Подобные факты могут исказить результаты переписи, если их не выявить. Именно этим мы сейчас и занимаемся.

Когда же станут известны итоги переписи?

Олег Князев: Первые оперативные итоги можно будет обнародовать не раньше января 2022 года. Более подробные предварительные итоги ожидаем в апреле. А полные итоги - лишь к концу 2022 года. Публиковать их начнем ежемесячно, начиная с августа. Долго ждать? Но были времена, когда данные обрабатывались по восемь лет. За этот срок цифры успевали устареть. Результаты предыдущей переписи 2010 года обрабатывались в течение трех лет. Но она еще была полностью бумажной. Технологии ускорили процесс. Не меньше четверти респондентов заполнили электронные анкеты на портале госуслуг. Переписчики заполняли анкеты в электронном виде на планшетах. В Москве и Подмосковье перепись была электронной на 100 процентов.

Фото: РИА Новости
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика

Зачем в современных условиях нужна перепись населения? Ведь данные есть во множестве электронных баз.

Олег Князев: Перепись позволяет получить уникальные данные: о численности и составе населения, владении различными языками и их использовании в повседневной жизни, уровне образования, источниках доходов и многом другом. Это срез нашего общества на определенную дату.

Разве этих сведений нет в базе данных МВД или, к примеру, в базе данных ЗАГС?

Олег Князев: Есть, однако не секрет, что в крупных городах страны есть жители, которые по разным причинам не оформляют временную регистрацию. И здесь как раз могут помочь данные переписи. Городские власти должны знать, какова в действительности нагрузка на инфраструктуру. В нынешней переписи был целый блок вопросов, связанных с трудовой миграцией. Есть большое количество людей, которые приезжают на работу в Москву из Подмосковья и наоборот. О количестве зарегистрированных браков можно узнать в отделах ЗАГС. Но ведь немало случаев, когда официальные супруги живут раздельно. И наоборот: есть те, кто живет в гражданском браке, фактически являясь семьей. Переписчики же спрашивают у человека не печать в паспорте - их интересует, как он сам оценивает ситуацию. За цифрами стоят люди. Результаты переписи позволяют государству оценить тенденции развития страны, ложатся в основу управленческих решений.

Результаты переписи позволяют государству оценить тенденции социально-экономического и демографического развития конкретных регионов

Каких решений?

Олег Князев: Достаточно вспомнить программу маткапитала. Она появилась после переписи 2002 года, показавшей, что с демографической ситуацией у нас не все хорошо. Эта программа была направлена на повышение рождаемости. Но косвенно она помогла и развитию строительной отрасли, привела к увеличению числа школ, детских садов. Данные переписи учитываются и при формировании программ развития регионов. Способствуют появлению новых дорог и транспортных маршрутов.

Как восприняли перепись москвичи и жители области? Откликнулись на предложение заполнить анкеты?

Фото: iStock
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Олег Князев: Точные цифры, как я уже сказал, будут позднее. Пока скажу, что жители региона проявили сознательность и переписывались даже несколько активнее, чем мы предполагали.

Пандемия изменила жизнь столицы. Многие ее жители работают удаленно, живут не дома, а, например, на дачах. Это не помешало переписи?

Олег Князев: Нынешняя перепись проходила в экстремальных условиях. Из-за пандемии ее дважды откладывали. Сначала перенесли с осени 2020 года на весну 2021-го, а потом еще раз - на осень. В первое время надеялись, что пандемия скоро закончится, но постепенно стало понятно, что это не так. А данные переписи необходимы здесь и сейчас.

Переписчики, контролеры, инструкторы были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Переписчикам было рекомендовано соблюдать дистанцию, проводить опрос населения, по возможности, не заходя в квартиры. Переписной персонал еженедельно проходил ПЦР-тестирование. Не должна негативно повлиять на результаты переписи удаленка. Да, многие выехали на дачи в Подмосковье и даже в соседние регионы. Но переписчики работали и там, стационарные пункты переписи были открыты. Плюс электронная анкета на госуслугах. Таким образом, у каждого была возможность ответить на вопрос о месте своего постоянного проживания.

В Москве много бездомных - столица притягивает их из всех регионов страны. Их перепись охватила? Что дает государству информация об этой категории граждан?

Фото: iStock
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Олег Князев: Люди, которые в силу различных обстоятельств лишились жилья и находятся на улице, не перестают от этого быть гражданами нашей страны. Государству важна информация о них для того, чтобы понимать масштаб проблемы и искать возможности ее решения.Работать с этой социальной группой непросто. Поэтому бездомных опрашивали социальные работники.Как и другие переписчики, они заключили контракты с Мосстатом на эту работу. В Москве действует "Социальный патруль", патрульные хорошо знают многих бездомных, ежедневно встречаются с ними на улицах, не раз оказывали им помощь. И те, в свою очередь, доверяют им больше, чем незнакомым людям.

Проходила перепись и среди бездомных, проживающих в приютах, например, в Центре социальной адаптации им. Елизаветы Глинки. Здесь в качестве переписчиков выступали сотрудники центра, которые предварительно разъясняли своим подопечным важность этого мероприятия.Для социальных служб информация, полученная в процессе переписи бездомных, очень нужна, она поможет им в дальнейшем лучше выстроить работу, понять, какая поддержка и в каком объеме необходима.

Ключевые вопросы

Новшеством нынешней переписи стала возможность заполнить электронную анкету на портале госуслуг. В то же время было объявлено: у каждого есть право пройти ее анонимно. Как соотнести одно с другим? Ведь, регистрируясь на портале госуслуг, человек указывает не только имя и фамилию, но и практически все свои персональные данные.

Олег Князев: Переписчикам было запрещено требовать от респондентов предъявления паспорта и других документов, удостоверяющих личность. Просили назвать имя и фамилию для того, чтобы исключить повторный опрос одного и того же человека. При желании их можно было не называть. При обработке данных переписи информация о респонденте поступает на сервер Росстата в обезличенном виде. Это касается сведений как из планшетов переписчиков, так и данных с портала госуслуг.

Сейчас в стране новая волна кибермошенничества. Поэтому многие опасаются утечки персональных данных из бумажных и электронных анкет. Насколько гарантирована безопасность персональных данных?

Олег Князев: Все данные передаются по каналам связи, защищенным при помощи самых современных технологий. Поэтому вероятность утечки сведена практически к нулю.

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