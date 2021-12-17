Под Владимиром изъято больше 700 килограммов наркотиков

Во Владимирской области пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.

Всего в частном доме в Александровском районе, где была оборудована лаборатория, изъято больше 700 килограммов наркотиков катиноновой группы и около трех тонны прекурсоров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По предварительным оценкам, в лаборатории могло производиться до 100 килограммов запрещенных веществ в месяц. Изъяты реактор, лабораторное оборудование, 2,7 тонны прекурсоров, 63 килограмма мефедрона и свыше 700 килограммов наркотического средства в ранней стадии готовности.

На месте происшествия задержаны двое так называемых варщиков, приехавших под Владимир из Кабардино-Балкарии.