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17.12.2021 19:34
Рубрика: Экономика

Собянин запустил праздничный новогодний транспорт в Москве

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Новогодний общественный транспорт - электробусы и трамваи "Витязь-Москва", специально украшенные к праздникам, осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что уже в седьмой раз на улицы города выходят празднично украшенные автобусы, трамваи и электробусы. Число последних в эти дни достигло 900 - и юбилейный 900-й электробус будет перевозить своих первых пассажиров в праздничной "одежде".

"Я принял решение, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва, как и в прошлом году. Проезд в общественном транспорте Москвы на Новый год будет бесплатным", - сказал мэр.

Украшено в эти новогодние праздники будет более 3 тысяч единиц столичного транспорта. Яркими светодиодными гирляндами освещены 50 электробусов и 20 трамваев "Витязь-Москва". Наряжены 11 вагонов МЦД, 1 460 автобусов, 4 паркона ЦОДД и порядка 2 тысяч автомобилей такси. В метро пассажиров будут перевозить 3 новогодних состава разных поколений "Москва-2020", "Ёж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами.

Новогодний транспорт будет ходить до конца января. Ожидается, что новогодними поездами метро, трамваями, электробусами и автобусами за всё время воспользуются более 10 млн жителей Москвы и гостей города.

Традицию украшать технику к Новому году поддерживает и Комплекс городского хозяйства Москвы - на улицах Москвы будут работать более 600 "новогодних" коммунальных машин. Праздничное оформление спецтехники включает гирлянды, световые элементы и наклейки с новогодней символикой (ёлки, снежинки, олени, снеговики и др.).

Фото: Сергей Ведяшкин/ Агентство «Москва»
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По решению Мэра Москвы Сергея Собянина, шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02:30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах - на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа ещё 91 маршрутов продлена до 03:30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Для тех, кто встретит Новый год в метро - в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тыс. экранов будет транслироваться поздравления президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

В Рождественскую ночь с 6 на 7 января работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30 ночи, метро и МЦК - до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений.

С 31 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. уличные парковки будут бесплатны. 9 января парковки будут работать по графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц, на которых действует повышенный тариф.

В праздничные дни будут усилены меры безопасности на транспорте, особенно в метро, МЦК, МЦД и на автовокзалах. В частности, будет увеличена штатная численность дежурных смен служб безопасности. Также будут привлекаться полицейские кинологи со служебными собаками. На дорогах будут работать экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД. Коммунальные службы в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Как и в прошлом году, столичный Транспортный комплекс украсил город 5 новогодними "транспортными" ёлками: на площади Киевского вокзала, рядом со станцией МЦК "Лужники" и у Северного речного вокзала, а также возле зданий ГУ МВД по г. Москве на Петровке, 38 и театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади. С 24 декабря на Северном речном вокзале, в Московском метрополитене на 31 стойке "Живое общение", на автовокзалах и автостанциях будет работать новогодняя почта - совместный проект с "Почтой России". Желающие смогут отправить письмо Деду Морозу или открытку с поздравлениями родным и близким.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В конце декабря откроется каток на Северном речном вокзале.

Возле 23 станций метро пассажиры смогут сделать праздничные фото у светящихся букв "М" - совсем скоро их установят рядом со входами на эти станции.

В пешеходной зоне ММДЦ "Москва-Сити" 23 декабря установят информационные пилоны с QR-кодами, на которые можно навести смартфон и увидеть дополненную реальность - летающие объекты вокруг высоток.

Для пассажиров приготовлено множество подарков и сувениров, которые можно получить, участвуя в конкурсах на страницах Московского транспорта в социальных сетях.

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