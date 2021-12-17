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Рубрика: Происшествия

Суд запретил гражданам России ездить в стране с иностранными правами

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным штраф гражданину нашей страны, который показал инспекторам ГАИ молдавские водительские права. Согласно закону, держать гражданину России в кармане иностранную корочку - все равно что ездить без прав.

Как рассказывают в суде, гражданин, управлявший БМВ, был остановлен в Костроме. Поскольку российских прав у человека с собой не оказалось, его оштрафовали на 5 тысяч рублей. Вменили же водителю статью 12.7 КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Мужчина счел, что в ГАИ и нижестоящих судах что-то недопоняли. Мол, корочка же у него с собой была. И пока он был гражданином Молдавии, никто на российских дорогах к нему не придирался. Что же изменилось? Так и написал в своем обращении в третью инстанцию.

"В кассационной жалобе К. заявлял, что необоснованно привлечен к административной ответственности, поскольку он, имея водительское удостоверение, выданное в Республике Молдова, в соответствии с действующим законодательством вправе был управлять транспортным средством на основании имеющегося у него иностранного национального водительского удостоверения", - рассказывают в кассационном суде.

Проверив материалы дела, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции установил, что указанный довод нельзя признать состоятельным.

Действительно, закон "О безопасности дорожного движения" разрешает лицам, постоянно или временно проживающим на территории России, управлять транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при соблюдении определенных ограничений. Однако под "постоянно или временно проживающими" подразумеваются гости страны. Это важный юридический момент.

"Поскольку К. в настоящее время является гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на территории России, положения приведенных выше правовых норм, позволяющие управлять в Российской Федерации транспортным средством на основании иностранного национального водительского удостоверения, в отношении него неприменимы, так как они распространяются на иностранных граждан, - сообщают во Втором кассационном суде. - Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения".

Принимая гражданство нашей страны, человек получает не только права, но и обязанности. Об этом стоит помнить всем, кто стремится получить российский паспорт. Незаконно, да и попросту неприлично, будучи россиянином, ездить по нашим дорогам с иностранными правами.

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