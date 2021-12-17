В Иваново приехали учиться сироты из Сирии

В ивановском "Интердоме" - образовательном центре, который создан на базе легендарного детдома для иностранцев, - три месяца проведет группа детей из Сирийской Арабской Республики. Гуманитарный проект реализуется по соглашению между Россией и САР.

В Иваново прибыли 14 сирот и два педагога-сирийца, которые помогут ребятам адаптироваться. Они будут вести уроки арабского языка и еще два предмета, а остальную программу - местные учителя. Гости начнут осваивать русский язык и познакомятся с культурой России - народными песнями, танцами, ремеслами, кухней.

Сирийские школьники побывают на экскурсиях в Москве и городах Золотого кольца. Ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, помогут профессиональные психологи.

"В "Интердоме" принимают на обучение детей из разных стран мира, это уже давно превратилось в традицию. Уверена, что и сирийские школьники обязательно подружатся с интердомовцами", - рассказала начальник департамента образования Ивановской области Ольга Антонова.

Сегодня международный центр образования "Интердом имени Е.Д. Стасовой" работает как школа-интернат для одаренных учеников. Попасть туда могут не только сироты, но и дети из благополучных семей из разных регионов России.

Однако создавали учреждение в 1933 году все же для иностранных ребят, чьи родители находились в тюрьмах или в опасности, как революционеры и антифашисты. За десятки лет здесь воспитали не одну тысячу ребят из 85 государств.