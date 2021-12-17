В лобовом столкновении под Воронежем погибли четыре человека

Четыре человека погибли, один пострадал при столкновении двух легковушек на юге Воронежской области.

Около 12.20 на 18 километре дороги Павловск - Верхний Мамон Lada Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Vesta. После удара одно авто отбросило в кювет, где машина врезалась в дерево.

- По предварительным данным, водитель Lada Granta, 58-летний местный житель не справился с управлением, - сообщили в ГУ МВД по региону.

Погибли четыре человека из "Гранты": водитель и трое его пассажиров, две женщины и мужчина. 49-летняя пассажирка Vesta доставлена в больницу.