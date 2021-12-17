В Москве мужчина умер в автобусе от потери крови

На северо-востоке Москвы мужчина скончался в автобусе от обильной кровопотери на глазах пассажиров.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", трагедия произошла 14 декабря в автобусе частного перевозчика ООО "Стартранс". Около 18:05 мужчина зашел в автобус на улице Декабристов и ударился ногой о порог. Открылось сильное кровотечение. На место прибыла скорая помощь, но спасти человека не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели автобус, никаких острых предметов найдено не было. Проводится проверка, уточняются все обстоятельства несчастного случая.