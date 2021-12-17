В Москве появилась подписка на автобусы и такси

Впервые в России появился сервис подписки на общественный транспорт: в Москве стартовало тестирование технологии мультимодальных перевозок. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, это будет так называемый мультимодальный сервис. Приложения сами подскажут, как быстрее добраться из точки А в точку В - на такси, метро или автобусе. А может, на такси и МЦК? В любом случае все рассчитает приложение. Пользователю сервиса остается только купить абонемент.

На данном этапе в команду взяли 7 тысяч тестировшиков, вошел в нее и корреспондент "РГ". Все работает с помощью мобильных приложений "Метро Москвы" и "Яндекс Go". Там в разделах "Подписки на транспорт" можно купить пакетный абонемент. Пока доступно три варианта. Например, за 2 999 рублей можно приобрести безлимит на весь транспорт и плюс еще на пять поездок на такси. И это лишь ненамного дороже, чем стандартный "Единый" на 30 дней. В пакете "Стандарт" за 3 999 рублей - та же безлимитка и плюс 10 поездок на такси. В тарифе "Макс" за 5 999 рублей к "Единому" добавляется 20 поездок на такси. Аналитики дептранса считают, что это будет для москвичей, как минимум, на 10 процентов дешевле, чем обычные поездки, когда за все нужно платить отдельно. И к тому же, уверен Максим Ликсутов, это шанс пересадить на общественный транспорт многих автолюбителей. Такси ведь едут по выделенкам, и московские пробки в пиковые часы должны их миновать.

Благодаря технологии MaaS приложения могут планировать всю вашу поездку заранее. Например, вам нужно успеть на встречу к 10.00. Вбиваете адрес и смотрите варианты поездки. Приложение показывает несколько варинатов: такси, такси плюс метро, автобус плюс МЦК и так далее. Даже подсказывает, в каком вагоне подземки сейчас более-менее свободно, а в каком и стоять трудно. В дальнейшем MaaS-приложение будет включать и другие способы передвижения по Москве: например, прокатные велосипеды и самокаты, каршеринг. Вы все заранее бронируете и за все заранее расплачиваетесь. А главное - с точностью до минуты знаете, когда будете в нужном месте.

Для тех, кто на такси ездит редко, в Москве запустили виртуальную "Тройку". До этого дня ее тестировала фокус-группа, теперь купить электронный абонемент и привязать его к Google Pay или Samsung Pay может любой желающий. Такую "Тройку" точно не потеряешь. К тому же, как убедился корреспондент "РГ", безлимитный абонемент на транспорт пока можно купить с двойной скидкой.

Ранее власти Москвы заявили о расширении еще одного инновационного вида транспорта - сервиса "По пути". Это заказные перевозки по маршруту. Автобус можно вызвать со смартфона. Он довезет до нужного адреса, подбирая попутчиков. Цена проезда - 46 рублей, в 4 раза дешевле, чем такси. Пока этот сервис действует в нескольких поселениях ТинАО, но планируется расширить его и на другие территории Новой Москвы.