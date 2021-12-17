В Москве задержана бизнесвумен из списка Forbes

Басманный суд Москвы заключил под стражу председателя правления банка БКФ Ольгу Миримскую по обвинению в даче взятки следователю Следственного комитета Юрию Носову, следствие просит их ареста.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Кристину Булыгину сообщил, что в суд поступили ходатайства следователя об избрании в отношении Миримской и Носова меры пресечения в виде заключения под стражу до середины февраля.

Миримской вменяются деяния 2017 года - дача взятки в размере 3 миллиона 250 тысяч рублей следователю подмосковного управления СКР Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери.

Ей грозит либо штраф, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового. Носов обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере. Если его вина будет доказана следователю грозит либо крупный штраф, либо колония от 8 до 15 лет.

Впрочем, Миримская свою вину не признает.

Известно, что в 2015 году Ольга Миримская вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes Women, заняв 22-е место. Ее состояние тогда оценивали в 100 миллионов долларов.