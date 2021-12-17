Власти Москвы разрешили пускать родителей на утренники по QR-кодам

Московские родители смогут попасть на утренники в школы и детсады при предъявлении QR-кода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования и науки.

Утренники на Новый год будут проводиться в школах и садах, где позволяет эпидемиологическая обстановка. В связи с пандемией родители не могли присутствовать на детских постановках. Как правило, педагоги сами снимали праздники на видео и делали рассылку родителям.

Теперь мамы и папы смогут увидеть представления, но только если у них есть QR-код об отрицательном тесте на ковид, недавно перенесенном заболевании и вакцинации.