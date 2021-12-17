КНДР чтит память своего вождя Ким Чен Ира

Каждый гражданин КНДР знает, что вся жизнь была чередой дней самоотверженного труда, что он всего себя отдавал делу во имя народа. Об этом свидетельствуют многие факты. Очевидцы рассказывают о некоторых из них.
Почему он носил темные очки
Люди не раз видели Ким Чен Ира в черных очках, когда он выезжал в провинции для руководства делами на местах.
Как-то группа руководящих работников зашла к нему в рабочий кабинет. Открыв дверь, они вошли и тут же остановились.
Ким Чен Ир, опершись на спинку стула и закрыв глаза полотенцем, погрузился в сон - спать приходилось урывками.
Через несколько минут его разбудил звонок телефона. Он, заметив людей у двери, подозвал их к себе.
Один из руководителей спросил: "Почему Вы закрыли глаза полотенцем?"
- Это мой секретный рецепт, - ответил вождь. - Полотенце не простое - оно пропитано соленой водой. Когда работаю всю ночь напролет и глаза наливаются кровью, я кладу такое полотенце на глаза. Очень эффективный прием. А если и это не помогает, тогда я ношу черные очки. Это уже стало привычкой.
Сладкий сон
В КНДР вспоминают и такой случай.
Всю ночь Председатель Ким Чен Ир руководил на месте строительством одного объекта, лишь к рассвету он тронулся в обратный путь. В машине, опершись на спинку сиденья, заснул. Но проснулся минут через десять.
Сопровождающий его работник сказал, что лучше вообще не спать, чем спать урывками.
Ким Чен Ир ответил: "Раньше я не знал, как хорошо спать урывками. Уйма дел, не хватает времени, и когда так и тяжелеют веки, приходилось спать буквально минутку, сидя на стуле. С той поры у меня вошло в привычку спать урывками. Люди говорят, что я работаю без сна. Нет, я тоже человек, и мне трудно обходиться без сна. Но есть у меня секрет, он заключается в том, что я привык спать концентрированно 10-15 минут, когда другие спят два-три часа. Конечно, сон урывками не дает такого отдыха и удовлетворения, как нормальный сон, но он сладкий и надежно прогоняет усталость.
В поезде как дома, а дома как в гостинице
Однажды руководящие работники, сопровождавшие Ким Чен Ира в его поездке, зашли к нему в вагон, чтобы поприветствовать утром. А он всю ночь без сна занимался служебными делами в мчащемся поезде.
Работники стали советовать ему отдохнуть. Но Председатель ГКО КНДР ответил товарищам: "С конца прошлого года я живу в поезде и руковожу на местах делами разных отраслей народного хозяйства, совершая форсированный марш по всей стране. Теперь уже, кажется, привык жить в поезде. За минувшие несколько месяцев было много праздников, в том числе и новогодний. Конечно, мне хотелось отмечать их дома вместе с родными. Но этого я делать не мог - меня всегда волнуют проблемы народа. И пока они не будут разрешены, я, наверное, не смогу спать спокойно дома".
А другой раз, рассказывая о жизни в поезде, Ким Чен Ир говорил: "Теперь в вагоне поезда я чувствую себя как дома, и наоборот - дома мне кажется, что я в гостинице. Иногда ложусь спать в мягкую кровать и ощущаю неудобство".
Современники вспоминают: для него вагон поезда был движущимся рабочим кабинетом. Для руководства делами на местах Председатель ГКО КНДР 1647 раз ездил на поезде, преодолев путь общей протяженностью более 398 тысяч километров. И скончался он в мчащемся поезде 17 декабря 2011 года...
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