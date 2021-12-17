Трутнев призвал больше использовать возможности "зеленой" энергетики

При электроснабжении отдаленных и изолированных территорий надо стараться использовать природные источники энергии, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Он отметил, что сейчас большинство удаленных территорий снабжаются за счет дизельных станций, что дорого и не очень бережно по отношению к окружающей среде.

"В то же самое время есть возможность использовать энергию солнца и ветра. Этому вопросу надо уделить особое внимание", - подчеркнул Трутнев.

Вице-премьер поручил Минпромторгу провести работу с российскими производителями по возможности реализации полного цикла производства автономных гибридных электроустановок в России.

"Россия - самая большая страна в мире. Необходимость в обеспечении электроэнергией изолированных территорий, удалённых от крупного источника энергоснабжения у нас очень большая. Когда мы закупаем оборудование - это достаточно ненадёжная схема. Надо научиться производить самим", - заключил Трутнев.