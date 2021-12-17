В Японском море БПК "Адмирал Пантелеев" уничтожил подлодку противника

Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории Японского моря, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.

Экипаж корабля отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, ранее обнаруженной разведкой. После обнаружения начал слежение за ней. Затем боевые расчеты корабля отработали алгоритм действий при подготовке противолодочного оружия в готовность к применению и уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота без фактического применения корабельного оружия.

Учения БПК "Адмирал Пантелеев" провел, возвращаясь в главную базу Тихоокеанского флота после участия в первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - "ARNEX-2021". Они проводились в районе острова Ве у берегов Индонезии. В них участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы.

В ходе учений экипажи отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море. А также был отработан алгоритм действий при проведении досмотровой операции подозрительного судна.