В Приморье возгорание на мусорном полигоне не могут потушить уже неделю

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту возгорания на шести гектарах полигона твердых коммунальных отходов в Кавалеровском районе Приморья, сообщает РИА Новости со ссылкой на Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора Романа Стеблянских.

Возгорание на мусорном полигоне началось 10 декабря, с тех пор его не удается локализовать, скорее всего, из-за его высоты - почти 10 метров. Нет эффекта от применения спецсредств и спецтехники. Задымление уже отмечается в районе частного сектора соседнего поселка Рудный-1, жители которого жалуются на запах в воздухе.

Как сообщает "Интерфакс", тушению мешает и холодная погода. Специалист отдела общественной безопасности Кавалеровского района Лев Сидоров сказал агентству, что замерзают гидранты на спецмашинах.

Полигон принадлежит частному лицу. Хозяин уже привлек дополнительный бульдозер для тушения возгорания, но это особо не помогло. В районе введен режим повышенной готовности.

По словам Сидорова, на понедельник назначено заседание ГОЧС, на котором будет обсуждаться порядок дальнейших действий. Администрация Кавалеровского района также обратилась к краевому министру ГОЧС Александру Златкину за помощью.