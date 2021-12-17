Жителя Хабаровского края будут судить за контрабанду леса на 1 млрд рублей

В контрабанде в Китай древесины на сумму свыше одного миллиарда рублей обвинили жителя Хабаровского края. Уголовное дело в его отношении Генеральная прокуратура РФ направила в суд.

По предварительной версии, мужчина с сообщниками переправлял лес из Приморского края за границу с 2016 по 2019 годы. За это время незаконно было вывезено больше 70 тысяч кубометров дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

"С целью получения разрешения на экспорт древесины членами преступного сообщества с участием обвиняемого зарегистрированы две коммерческие организации на подставных лиц, через которые изготовлены поддельные документы для придания видимости законности приобретения вышеуказанного объема лесоматериалов", - сообщили в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Дело рассмотрит Уссурийский районный суд Приморья. Продолжается расследование в отношении пяти других участников и организатора преступного сообщества. Арестованы более 60 миллионов рублей из "кассы" черных лесорубов.