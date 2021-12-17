219 жителей г. Новоульяновска Ульяновской области стали новоселами

Из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры переехали 219 жителей Новоульяновска. Ключи семьям вручил губернатор Ульяновской области Алексей Русских 15 декабря. Также в этот день глава региона осмотрел дом в райцентре Сенгилей, в котором приобретены квартиры для участников программы переселения.

- Добившись федеральной поддержки от Фонда ЖКХ и благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициирован Президентом, мы сможем выполнить программу по переселению жителей Ульяновской области на два года раньше - к концу 2023 года. После этого мы сможем рассчитывать на федеральную поддержку по домам, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года. Этот вопрос недавно еще раз обсуждали с председателем наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергеем Вадимовичем Степашиным во время его визита в наш регион. Не менее важная тема - качество того жилья, куда мы переселяем людей. Будем всячески усиливать контроль за качеством квартир, предоставляемых по программе, - сказал Алексей Русских.

По информации министерства строительства и архитектуры региона, в рамках реализации профильного национального проекта с 2019 года и по настоящее время расселено более 20 тысяч кв. м аварийного жилья и переселено 1438 человек. До конца года планируется расселить еще более 800 кв. м аварийного жилья и переселить 35 семей.

В 2021 году в Ульяновской области построено два многоквартирных дома, в которых приобретены жилые помещения для переселения граждан в Сенгилее и Новоульяновске. Дом в Новоульяновске был введен в эксплуатацию осенью этого года. В нем приобретено 98 благоустроенных квартир для переселения 219 человек.

Как отметил и.о. министра строительства и архитектуры Константин Алексич, строительство объекта в Сенгилее осуществлялось с использованием новых технологий: для усиления теплоизоляции подрядчик применил технологию мокрого фасада. Такой способ применен в Сенгилее впервые.

Сенгилеевский район с 2012 года принимает участие в областных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилья. В 2021 году на территории муниципалитета расселено 38 человек из 23 квартир площадью 788 кв. м. В новый дом по улице Шевченко переедут 43 человека, которые проживают в четырех аварийных домах, расположенных в Сенгилее и рабочем поселке Цемзавод.

Напомним, по итогам визита председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина Ульяновской области на ускоренное расселение аварийного фонда выделены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 789 млн рублей. Более 1200 граждан, 555 семей, переедут в новое жилье на два года раньше запланированного срока. Часть федеральных средств в размере 39 млн рублей регион уже получил. На эти средства закуплены квартиры в Карсунском, Новомалыклинском и Вешкаймском районах.