Депутат регионального парламента рассказал о решении проблем в экономике Прикамья

Решение проблемы теплоснабжения в Лысьве, развитие инициатив молодежного парламента Пермского края, различные виды государственной помощи представителям сельскохозяйственной отрасли региона - это далеко не полный перечень направлений деятельности заместителя председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению в Законодательном собрании Пермского края, депутата Николая Благова в уходящем году. Подробнее о результатах своей работы он рассказал в интервью "Российской газете".

Российская газета: Николай Евгеньевич, о каких проблемах в этом году сообщали вам избиратели?

Николай Благов: Общение с ними указало на множество проблем территорий Пермского края, но наиболее востребованным оказалось решение вопроса теплоснабжения для жителей Лысьвенского городского округа. В настоящее время жилые дома в Лысьве отапливают несколько крупных предприятий, но всем известно о проблемах, которые осложняют работу теплоснабжающего комплекса города. Здесь и сложности с водозабором, и изношенность сетей, которую можно оценить на уровне 70 процентов. К этому надо прибавить солидный "перетоп", когда в квартирах более высокая температура, чем это необходимо, а значит, нет нормальной регулировки подачи теплового ресурса.

Проблему теплоснабжения осложняет и тот факт, что лысьвенские предприятия накопили большие долги перед газовиками. На сегодняшний день общая сумма задолженности превышает 800 миллионов рублей. При этом уже несколько лет подряд у потребителей накапливаются долги за газ. Данный фактор - постоянный источник напряженности, поскольку не дает нормально развиваться местным теплоснабжающим предприятиям, а еще грозит возможными отключениями и санкциями со стороны газовиков.

Можно было бы и дальше жить с этим узлом проблем, но очевидно, что для их решения нужно принятие кардинальных решений.

С этой целью было проведено несколько совещаний, на которых присутствовали представители краевой администрации и ресурсоснабжающих предприятий, депутаты Законодательного собрания Пермского края, чиновники Лысьвенской городской администрации. Совместными усилиями мы нашли выход из сложной ситуации.

Сейчас в Лысьве планируется децентрализация системы теплоснабжения и перевод потребителей на блочно-модульные газовые котельные. Все это может осуществить крупная федеральная компания "Т-Плюс", уже давно работающая в Прикамье. Это надежный поставщик тепла и плательщик, с которым мало кто может конкурировать.

Основоположник Лысьвенского горного округа гвардии полковник граф Павел Шувалов. Фото: Александр Смирнов

Российская газета: В чем плюсы децентрализации системы городского теплоснабжения?

Николай Благов: Любой эксперт скажет, что такой подход имеет несколько явных преимуществ. Так, например, значительно сокращаются сетевые потери, поскольку снижается количество обслуживаемых теплосетей в совокупности с регулировкой теплоподачи в жилом фонде. Блочные котельные имеют более высокий КПД в сравнении с громоздкими ТЭЦ. В результате это остановит рост долгов за потребляемый газ.

Что особенно важно - компания, которая планирует внедрить эту схему, готова серьезно вложиться в теплосетевой комплекс Лысьвы. Предполагаемые инвестиции в строительство котельных, техническое перевооружение, строительство и реконструкцию теплосетей и теплопунктов исчисляются сотнями миллионов рублей.

Российская газета: В региональном парламенте вы известны как руководитель рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края. А каким выдался для аграриев 2021 год и какие меры государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли, на ваш взгляд, необходимо развивать в Прикамье?

Николай Благов: Для сельхозпроизводителей год выдался очень непростой. В некоторых хозяйствах региона жаркое и засушливое лето погубило большую часть урожая. Сельхозпроизводители смогли заготовить в лучшем случае не более 70 процентов кормов от необходимого объема. На мой взгляд, это может привести к дефициту кормов у животноводов. Кстати, в такой же ситуации оказались и соседние регионы: Башкортостан, Татарстан и Курганская область, где животноводы, в первую очередь племенные хозяйства, тоже понесли потери и потратили на заготовку кормов дополнительные средства. Поэтому на региональном уровне, мне кажется, необходимо поддержать животноводов, ведь перед ними сейчас стоит сложная задача по сохранению поголовья скота.

Еще одна проблема текущего года в сельскохозяйственной отрасли региона связана с низким спросом на молодняк племенного скота. Дело в том, что раньше порядка 70 процентов молодняка, выращиваемого в племенных хозяйствах Прикамья, приобретали сельхозпроизводители из Удмуртии, Башкирии, Татарстана, Тюменской и Свердловской областей. Причем несмотря на жесткую конкуренцию племенных хозяйств Кировской области. Но именно в нынешнем году у животноводческих хозяйств региона молодняк выкупили в гораздо меньшем объеме. Это еще один повод поддержать животноводческие хозяйства, которые лишились части своей прибыли.

Из-за низкого спроса на молодняк племенным хозяйствам края грозит отмена дотаций за успешное выращивание и реализацию скота. Уверен, что именно этой проблеме будет посвящено одно из первых совещаний рабочей группы по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Пермского края в будущем году.

Актуальной для сельскохозяйственной отрасли региона остается проблема дефицита новых кадров. Так, например, на сегодняшний день в хозяйствах не хватает механизаторов, то есть водителей комбайнов, тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Молодые люди оканчивают профильный колледж, но сразу же претендуют на должность руководителя среднего звена, а если такой вакансии не предвидится, то ищут работу в других сферах.

Поэтому в Пермском крае необходимо развивать систему среднего образования, в том числе создавать специальные курсы для ребят, которые хотели бы стать механизаторами и работать на селе. Они могли бы тратить меньше времени на обучение, но пользоваться теми же поощрениями, что и выпускники колледжей. В данном случае я имею в виду жилье и так называемые подъемные средства для молодых специалистов, работающих в сельскохозяйственной отрасли.

Российская газета: Вы являетесь председателем оргкомитета по формированию молодежного парламента Пермского края. Как развивалась в 2021 году эта организация?

Николай Благов: Начну с истории ее создания. Молодежный парламент появился в 2009 году, на сегодняшний день у него за плечами уже 12 лет активной деятельности. Структура молодежного парламента практически полностью идентична структуре Законодательного собрания региона. В его состав могут войти жители Пермского края в возрасте от 18 до 35 лет.

Члены молодежного парламента рассматривают все вопросы повестки предстоящих пленарных заседаний регионального законодательного собрания, чтобы депутаты при принятии решений могли ориентироваться на мнение молодежи. На мой взгляд, это очень важный аспект законотворческой деятельности.

В текущем году молодые парламентарии рассмотрели несколько важных законодательных инициатив. В частности, региональный закон о молодежной политике. Он дополняет понятия, установленные на федеральным уровне, а также определяет правовые основы реализации молодежной политики на территории региона. С помощью молодых парламентариев законопроект был доработан и принят после рассмотрения Законодательным собранием Пермского края.

Кроме того, в течение года члены молодежного парламента представляли свои законотворческие инициативы. Например, рассказали об опыте регулярного мониторинга зимнего содержания улиц, остановочных павильонов общественного транспорта, цен на продовольственные товары первой необходимости, лекарственные препараты и СИЗ.

Наиболее важное событие произошло в октябре нынешнего года, когда депутаты краевого парламента приняли постановление о формировании молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края шестого состава. Этим же документом утвержден персональный состав организационного комитета. Формирование нового состава молодежного парламента завершится 1 июня 2022 года.