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17.12.2021 20:01
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров провел заседание совета НОЦ "Инженерия будущего"

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
16 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего" (НОЦ).
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В нем приняли участие представители регионов - инициаторов создания НОЦ (Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области и Республик Мордовия и Чувашии), федеральных органов власти, индустриальных партнеров, ректоры вузов - участников НОЦ, депутаты Госдумы, академики и молодые ученые. Они обсудили результаты работы НОЦ за 2,5 года и перспективы его дальнейшего развития.

Фото: Пресс-служба Правителльства Самарской области
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Напомним, по инициативе Президента России в стране созданы 15 научно-образовательных центров - это межрегиональные структуры, объединяющие научные и образовательные организации с компаниями реального сектора экономики. Цель такой синергии - достижение мирового лидерства в научно-технологическом развитии и подготовке кадров по направлениям деятельности центра.

По поручению Дмитрия Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего". За короткий срок центр объединил шесть регионов страны: его участниками стали Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, Республика Мордовия и Чувашия. Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти направлений: двигательные и топливные системы нового поколения, искусственный интеллект, умные транспортные системы, аэрокосмические технологии, сектор новых инженерных компетенций. Индустриальными партнерами центра выступили ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Центр быстро стал местом притяжения ведущих научных школ и промышленных предприятий страны. В декабре 2020 года НОЦ "Инженерия будущего" победил в федеральном конкурсе, войдя в пятерку центров, получивших статус мирового уровня.

- За два с половиной года НОЦ "Инженерия будущего" существенно расширил географию своих участников. Сегодня это - динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции шести регионов - партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов, - отметил Дмитрий Азаров, открывая расширенное заседание наблюдательного совета.

Фото: Георгий Субботин/РГ
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Он сообщил участникам, то 24 декабря состоится итоговое заседание Госсовета РФ и Совета при Президенте по науке и образованию по теме развитии научно-технологического потенциала регионов страны.

- Крайне важно определиться с темами и предложениями, которые мы вынесем на обсуждение наших коллег на этом круглом столе. Рассчитываю, что по итогам дальнейших обсуждений будут подготовлены и резолюция президиума Госсовета, и проект поручений, - сказал Дмитрий Азаров.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, оценивая деятельность НОЦ "Инженерия будущего", отметил, что центр полностью выполнил показатели программ деятельности за 2020 год.

- В рейтинге всех НОЦ страны максимальное значение было достигнуто НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", он занял лидирующие позиции. Главное, что мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы. Крайне важно, чтобы кооперация между вузами, институтами академии наук и индустриальными партнерами НОЦ давала конкретный результат, - заявил депутат Госдумы, отдельно отметив и работу самарских вузов. - На недавнем заседании совета по развитию опорных университетов, которое проводило Минобрнауки России, было объявлено, что из 33 университетов 1 место со значительным отрывом занял Тольяттинский государственный университет. .

Губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников отметил активную работу Самарской области и остальных регионов - участников НОЦ.

- Где-то наблюдается тенденция, что интерес в плане деятельности НОЦ немного падает, а у вас ситуация иная - энтузиазм, боевой настрой. За 2,5 года создан каркас НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", которому теперь нужно наращивать мышцы, - считает Андрей Травников.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Исполнительный директор ГК "Ростех" Олег Евтушенко отметил, что создание НОЦ мирового уровня - непростая задача, поскольку "нужно консолидировать бизнес, науку, образование. Деятельность центра будет оцениваться по количеству и качеству реализованных проектов".

Одно из направлений деятельности НОЦ "Инженерия будущего" - создание центра частной космонавтики и экспериментов в космосе.

- Самара постепенно становится центром развития частной космонавтики. Хочется подчеркнуть уникальность НОЦ мирового уровня, включающего опорные космические вузы и передовые предприятия, - отметил первый заместительгенерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК "Роскосмос" Юрий Урличич.

Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул важность сотрудничества НОЦ с ГК "Роскосмос".

- Направления, которые вы задали, уже повлияли на научные школы и лаборатории, которые работают в НОЦ. Теперь университеты гораздо точнее понимают те задачи, которые стоят перед страной по развитию космоса, - сказал глава Самарской области.

- Мы распределили и выстроили четкую горизонтальную структуру межрегионального взаимодействия с органами власти, вузами и предприятиями - партнерами НОЦ. Плюс вертикальные связи выстроили - сделали рабочие группы в "Роскомосе" и "Ростехе", - рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" (АНО "ИРР") Ольга Михеева. - Также мы подключили лидеров отрасли, там, где они нам были нужны. Впереди - стратегические сессии с выездами в каждый регион. Это уникальная система. Такого нет ни у кого.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Свои предложения по развитию НОЦ "Инженерия будущего" высказали академики РАН: заведующий кафедрой обработки металлов давлением Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Федор Гречников и председатель Самарской Губдумы, председатель совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников, а также ректоры Самарского государственного Технического университета Дмитрий Быков и Тольяттинского госуниверситета Михаил Криштал.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Благодарю всех, кто на протяжении более двух лет системно занимается становлением, развитием и повышением эффективности научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего. Мы благодарим Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, другие структуры федеральной власти, глав регионов-соинициаторов НОЦ и представителей их команд, индустриальных партнеров, федеральных экспертов, которые постоянно находятся с нами. И, конечно, результат не может быть без усилий и совместной коллаборации управляющей компании, наших научных проектных комитетов, ученых и методологов. У нас есть определенные победы, теперь надо понимать, как эти победы и результаты использовать. Это важно для развития НОЦ и опережающего развития Самарской области, будущего Поволжья и всей нашей страны.

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