Дмитрий Азаров вручил государственные награды жителям Самарской области

В четверг, 16 декабря губернатор Дмитрий Азаров вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям губернии. Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" различных степеней, благодарности Президента, Совета Федерации, Губернатора, почетные звания и памятные знаки получили почти полсотни мастеров своего дела.

- За вашими плечами - десятилетия добросовестного труда, достижения в самых разных сферах. Хочу вас поблагодарить за то, что вы становитесь наставниками для молодых специалистов, которые делают первые шаги в профессии и в выборе пути, за то, что проявляете активную гражданскую позицию. Благодаря вам, вашему опыту, мудрости, я уверен, нам не страшны никакие вызовы, с которыми сталкивается наша страна и наш регион. Оставаясь единой командой, мощной созидательной силой, мы сможем сделать еще очень многое для тог,о чтобы наш регион стремительно развивался и процветал, - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи - людям, которых объединяет любовь к родному краю, огромное трудолюбие и искреннее стремление изменить к лучшему окружающий мир.

Среди награжденных - Евгений Кривощеков, профессор кафедры хирургии института профессионального образования Самарского государственного медуниверситета. Он - врач в третьем поколении, принимает активное участие в разработке региональных стандартов лечения больных с синдромом диабетической стопы, применяющихся во всех лечебно-профилактических учреждениях всего Поволжского Федерального Округа. Ппрофессору было присвоено почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

- Еще до поступления в институт я уже знал, кем буду, мечтал стать хирургом и всегда хотел работать в Самарском государственном медицинском университете. Конечно, труд врача тяжелый, но я всегда работал на благо жителей Самарской области, - отметил Евгений Кривощеков.

Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" была награждена Нина Иевлева, Почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Вручая ей награду, губернатор отметил, что Детская картинная галерея - это уникальный проект, реализованный в городе, в старинном здании Дома-музея Клодта. В фондах музея сегодня хранится более 20 тысяч детских работ из 24 стран мира. А ее основатель Нина Васильевна обладает искусством раскрыть талант в каждом ребенке.

- Я никогда не желала работать в другом городе. Самара для меня очень много значит, - призналась Нина Иевлева. - Я очень надеюсь, что наш город и дальше будет процветать.

Благодарностью председателя Совета Федерации был отмечен Ростислав Хугаев, председатель Союза народов Самарской области, почетный строитель РФ, Почетный гражданин Самары. Награждая его, Дмитрий Азаров напомнил, что в этом году в Самаре открылся Парк дружбы народов, и в этом заслуга Ростислава Хугаева.

- В этом году мы отмечаем 170-летие нашей губернии, губернии многонациональной. Мы гордимся, что у нас никогда не было межнациональных, межконфессиональных конфликтов, а это постоянная работа, - подчеркнул глава региона.

Вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России", руководитель филиала Общероссийской общественной организации "Федерация хоккея России" в Самаре Владимир Асеев был награжден почетным знаком губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской".

Стоит напомнить, что благодаря Владимиру Асееву Самара более 20 лет является центром хоккея в ПФО. В Самарской области по его инициативе были открыты хоккейные школы, в городах и поселках губернии создано множество детских дворовых команд. А сама Самара является единственным городом в России, где с 2008 года ежегодно проводятся Всероссийские детско-юношеские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка".

Вручая Владимиру Асееву заслуженную награду, губернатор напомнил о том, в прошедшие выходные в новом Дворце спорта, который был построен и сдан в областном центре на год раньше срока, и объединил людей, любящих спорт, Самарский хоккейный клуб провел уже второй матч.

Знаком отличия "За заслуги перед Самарской областью" был награжден и заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева, доктор исторических наук, профессор Петр Кабытов.

Почетным знаком "За труд во благо земли Самарской" был отмечен доктор физико-математических наук, профессор кафедры "Нанотехнологии, материаловедение и механика" Тольяттинского государственного университета Михаил Выбойщик. Поблагодарив за награду, ученый подчеркнул, что очень важно, чтобы те идеи, которые сегодня реализуются, получили развитие. Для этого необходимо обратить самое пристальное внимание на подготовку педагогических кадров.

Дмитрий Азаров сообщил, что 24 декабря состоится Госсовет по науке и высшему образованию, где ему поручено вести круглый стол по научно-образовательным центрам. Самарский НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" признан одним из лучших в стране. Губернатор предложил озвучить и вынести на обсуждение идеи профессора Тольяттинского университета по подготовке квалифицированных кадров, озвученные им на торжественной встрече по случаю награждения.

Свои предложения по вопросу организации высшего образования губернатор также предложил высказать профессору кафедры социологии и культурологии Самарского национально-исследовательского университета, доктору философских наук Евгению Молевичу, которому было присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшего профессионального образования Самарской области". Кафедра под руководством Евгения Фомича стала одной из первых университетских кафедр в России, с которых началось возрождение социологии в нашей стране. Профессор является крупным ученым в области философии, социологии и политологии. Им опубликовано свыше 200 научных работ, в том числе 10 монографий.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

Я искренне горжусь, что у меня есть такие земляки. И не сомневаюсь, что ваши знания, ваш опыт, ваш труд и впредь помогут нашей губернии уверенно, успешно развиваться и процветать. Впереди, конечно, много задач. В будущем году мы продолжим работу по достижению целей, определенных стратегией развития Самарской области, а это стратегия лидерства, и конечно, достижению тех целей, которые определены на государственном уровне Президентом страны - национальных целей развития России.

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