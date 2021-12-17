Из нижегородского ковид-госпиталя украли трубу для подачи кислорода

Ночью в больнице №10 Канавинского района Нижнего Новгорода злоумышленники украли 12 метров медной трубки кислородной рампы. Об этом у себя в Instagram сообщил министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

"Дерзкая и возмутительная кража", - пояснил глава ведомства. По его словам, украденная труба будет заменена во вторник: к счастью, эта рампа сейчас не функционирует, так как потребности в кислороде у пациентов нет.

К расследованию кражи подключена полиция, изучаются записи с камер видеонаблюдения.