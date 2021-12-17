Кировские врачи спасли 13-летнего мальчика после клинической смерти

С помощью методики экстракорпоральной мембранной оксигенации крови (ЭКМО) медикам Кирова удалось спасти 13-летнего мальчика, поступившего в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

У подростка не работали легкие и сердце: что стало причиной такой тяжелой ситуации, в ведомстве не уточняют. Ребенка подключили к аппарату ЭКМО, на котором он находился девять дней. Этот комплекс фактически берет на себя функционал сердца и легких у наиболее тяжелых больных.

- В течение этого времени удалось стабилизировать работу сердца и легких. Можно сказать, случилось чудо: после выхода из столь тяжелого состояния у юного пациента не произошло никакой потери мозговой деятельности. Это результат слаженной работы команды врачей Кировской областной клинической больницы и детской областной больницы, - подчеркнул заведующий кардиохирургическим отделением Кировской областной клинической больницы Олег Дербенев.