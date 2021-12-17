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17.12.2021 11:22
Рубрика: Власть

Отношения государства и бизнеса обсудят на международном форуме в Уфе

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
17 декабря в Уфе стартовал третий день форум "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее", который посвящен отношениям государства и бизнеса.
Фото: Петр Коннов/РГ Фото: Петр Коннов/РГ
Фото: Петр Коннов/РГ

День начался с "Открытого диалога" на тему взаимной поддержке государства и бизнеса. В обсуждении приняли участие председатель госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству Нияз Фазылов и гендиректор АО "Корпорация МСП" Александр Исаевич.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com
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Кроме того, в течение дня на форуме будут обсуждать региональные рейтинги как систему оценки уровня жизни и экономического состояния территорий на тематической секции "Рейтинг регионов. Методологии и стимул развития", организованной министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

На форуме запланирована и стратегическая сессия для заместителей глав администраций, курирующих вопросы инвестиций и предпринимательства, "Муниципальный стандарт". Ее проведет министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ. Также на форуме поднимут темы цифровой трансформация экономики и потребительской кооперации в период пандемии.

В течение дня пройдут такие тематические сессии, как "Евразийский экономический центр как инструмент межрегионального сотрудничества и координация социально-экономического развития", "Комплексное развитие территорий. Практика ГЧП и новые формы партнерства" и "Система опережающих индикаторов". Отдельно участники форума обсудят проектное финансирование и двухлетнюю практику его применения в строительстве.

Кроме того, в рамках бизнес-форума состоится республиканский форум родителей, будут подведены итоги двухдневной работы хакатона "Технологии декарбонизации".

В третий день форума пройдет награждение победителей конкурса "Предприниматель года" и лауреатов региональной бизнес-премии Республики Башкортостан "Время первых".

Напомним, форум "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" проходит в Уфе с 15 по 18 декабря. Здесь обсуждают актуальные вопросы развития бизнеса.

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