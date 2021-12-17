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17.12.2021 15:00

Непрерывное развитие

Соликамскбумпром инвестирует 500 миллионов рублей в новый проект
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Спецвыпуск № 287(8638)
Акционерное общество "Соликамскбумпром" - одно из ведущих предприятий по производству бумаги с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины - приступило к подготовительным строительно-монтажным работам в рамках проекта по установке новой технологической линии транспортировки и упаковки рулонов бумаги. В апреле 2021 года был заключен контракт на поставку оборудования с финской компанией Pesmel.
Фото: АО "Соликамскбумпром" Фото: АО "Соликамскбумпром"
Фото: АО "Соликамскбумпром"

Новая линия предназначена для транспортировки рулонов бумаги, выпущенной на буммашинах N 3 и N 4, от продольно-резательных станков до места упаковывания, а также для распознавания, измерения, маркировки этих рулонов и последующей их транспортировки на склад готовой продукции. Это современная, полностью автоматизированная линия, имеющая в своем составе промышленные роботизированные установки.

Реализация проекта направлена на расширение размерного ряда рулонов выпускаемой предприятием бумаги упаковочного назначения - сверхлегкого и ультралегкого интерлайнера. Технические возможности новой упаковочной линии позволяют выпускать бумагу в рулонах шириной от 320 до 3500 миллиметров и диаметром от 900 до 1500 миллиметров. Рулоны большого формата наиболее востребованы у производителей тарного картона. На текущий момент АО "Соликамскбумпром" производит интерлайнер в рулонах шириной от 350 до 2500, диаметром от 900 до 1250 миллиметров.

Для того чтобы обеспечить погрузку рулонов большого формата, предприятие также заключило договор на поставку новой погрузочной техники.

Инвестиции в проект, который обеспечит предприятию конкурентные преимущества перед другими производителями интерлайнера, поможет расширить географию и увеличить объемы продаж бумаги упаковочного назначения, составят около 500 миллионов рублей.

Ввод в эксплуатацию новой упаковочной линии намечен на май 2022 года. Развитие продуктовой линейки бумаги упаковочного назначения является частью большой программы развития АО "Соликамскбумпром" на 2021-2035 годы.

Прямая речь
Фото: АО "Соликамскбумпром"

Виктор Баранов, президент АО "Соликамскбумпром":

- На протяжении всей истории предприятия мы выпускали только качественную продукцию, которая сегодня экспортируется в 60 стран мира. Чтобы удерживать лидирующие позиции на мировом рынке, на предприятии идет постоянная модернизация, мы используем современное оборудование, позволяющее повышать качество и объемы продукции. При этом снижаются количество отходов производства и нагрузка на окружающую среду. Общие объемы инвестиций в модернизацию основного производства за последние годы составили порядка 20 миллиардов рублей. Сейчас в разработке план технического и экономического развития предприятия, рассчитанный на период до 2035 года. Мы продолжим поддерживать конкурентоспособность и качество нашей традиционной продукции - газетной бумаги, а также развивать новые направления, в том числе выпуск легкого и сверхлегкого интерлайнера, экспорт которого успешно начался в 2020 году. Не исключено, что в перспективе появится установка новой бумагоделательной машины.

Справка

В 2020 году АО "Соликамскбумпром" освоило выпуск нового вида продукции: интерлайнера сверхлегкого (55-70 г/м2) и ультралегкого (40-52 г/м2) - бумаги упаковочного назначения, используемой для средних слоев многослойного гофрокартона и других видов упаковки. Объем отгрузок интерлайнера в 2021 году составит примерно 210 тысяч тонн, это чуть менее половины от общего объема отгрузок готовой продукции предприятия.

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