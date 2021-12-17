Состоялось заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего"

Председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета.

В заседании наблюдательного совета приняли участие представители регионов - инициаторов создания НОЦ (Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей и Республики Мордовии), федеральных органов власти, индустриальных партнеров, ректоры вузов - участников НОЦ, депутаты Госдумы, академики и молодые ученые. Участники обсудили результаты работы НОЦ за два с половиной года и перспективы его дальнейшего развития.

- За два с половиной года НОЦ "Инженерия будущего" существенно расширил географию своих участников. Сегодня наш центр - динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции шести регионов-партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, оценивая деятельность НОЦ "Инженерия будущего", отметил, что центр полностью выполнил показатели программ деятельности за 2020 год:

- В рейтинге всех НОЦ страны максимальное значение было достигнуто у НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", он занял лидирующие позиции. Главное, что мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы. Крайне важно, чтобы кооперация между вузами, институтами академии наук и индустриальными партнерами НОЦ давала конкретный результат.

В свою очередь, председатель координационного совета по молодежному НОЦ "Инженерия будущего", сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила, что НОЦ решает важную задачу по глобальному вовлечению в науку молодежи. Он сотрудничает с "Сириусом" в рамках реализации образовательных программ и повышении компетенции специалистов.

- Это возможность каждому присоединиться к такому масштабному проекту. Это создание равных возможностей для каждого ребенка и студента. В Самаре по модели центра "Сириус" успешно работает региональный центр для одаренных детей "Вега", который включен в работу в сфере развития образования, науки, технологий, - отметила Елена Шмелева.

По словам губернатора Самарской области, опыт работы центра "Сириус" крайне интересен, его методики уже удается приземлять в регионах - участниках НОЦ. А глава Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука" Андрей Травников отметил активную работу Самарской области и остальных регионов-участников НОЦ.

- Где-то наблюдается тенденция, что интерес в плане деятельности НОЦ немного падает, а у вас ситуация иная - энтузиазм, боевой настрой. За 2,5 года создан каркас НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", которому теперь нужно наращивать мышцы, - считает Андрей Травников.

Одно из направлений деятельности НОЦ "Инженерия будущего" - создание центра частной космонавтики и экспериментов в космосе. "Самара постепенно становится центром развития частной космонавтики. Хочется подчеркнуть уникальность НОЦ мирового уровня, включающего опорные космические вузы и передовые предприятия", - отметил первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК "Роскосмос" Юрий Урличич.

Говоря о текущих результатах работы НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" (управляющая компания НОЦ) Ольга Михеева рассказала о сформированной системе управления центром. Так, АНО "Институт регионального развития" исполняет функции проектного офиса, драйвера всех процессов и единого окна по всем информационным, правовым, организационных, финансово - экономическим вопросам. Если рассматривать в укрупненном формате, то все научные группы НОЦ объединены в комитеты по 10 направлениям. По каждому из них закреплены профильные вузы и индустриальные партнеры. За работу комитетов отвечает управляющий совет, в состав которого входят сотрудники образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров. Кроме того, сформирован научный совет из числа ректоров вузов - участников НОЦ, международный экспертный совет с участием ведущих ученых из семи стран, совет регионов, совет глав регионов.

- "Инженерия будущего" - самый крупный НОЦ из всех в стране. Сложная экосистема центра говорит о необходимости нестандартного подхода к формированию структуры НОЦ, - подчеркнула Ольга Михеева.

Подводя итоги расширенного заседания наблюдательного совета НОЦ, Дмитрий Азаров отметил, что все поступившие ему предложения будут прорабатываться для дальнейшего вынесения на заседание Госсовета.

- Состоялось очень содержательное обсуждение. Очень большая работа проделана. Благодарю всех, кто проявляет постоянную высокую вовлеченность в деятельность НОЦ. Тех, кто на протяжении более двух лет системно занимается становлением, развитием и повышением эффективности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего - сказал губернатор.

Кстати

Стартовала образовательная программа НОЦ "Инженерия будущего" "Школа ведущих инженеров (Principal Engineer)" в точке кипения Самарского университета. Это программа по формированию кадрового резерва для реализации технологических проектов НОЦ "Инженерия будущего". Программа обучения разработана Фондом "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" с учетом специфики деятельности участников НОЦа. За время обучения участники "Школы" получат навыки управления научно-техническими и инженерными проектами и лабораториями, возможности для совершения следующего карьерного шага, новые контакты и связи как внутри профессионального сообщества, так и за его пределами.

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