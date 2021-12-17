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17.12.2021 17:22
Рубрика: Власть

Состоялось заседание наблюдательного совета НОЦ "Инженерия будущего"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел расширенное заседание наблюдательного совета.
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

В заседании наблюдательного совета приняли участие представители регионов - инициаторов создания НОЦ (Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей и Республики Мордовии), федеральных органов власти, индустриальных партнеров, ректоры вузов - участников НОЦ, депутаты Госдумы, академики и молодые ученые. Участники обсудили результаты работы НОЦ за два с половиной года и перспективы его дальнейшего развития.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ "Инженерия будущего" принял участие в "ВУЗПРОМЭКСПО-2021"

- За два с половиной года НОЦ "Инженерия будущего" существенно расширил географию своих участников. Сегодня наш центр - динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции шести регионов-партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов, - отметил Дмитрий Азаров.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, оценивая деятельность НОЦ "Инженерия будущего", отметил, что центр полностью выполнил показатели программ деятельности за 2020 год:

- В рейтинге всех НОЦ страны максимальное значение было достигнуто у НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", он занял лидирующие позиции. Главное, что мы создали хороший и профессиональный каркас. Теперь мы должны приложить максимум усилий, чтобы это был мощный механизм, который бы работал долгие годы. Крайне важно, чтобы кооперация между вузами, институтами академии наук и индустриальными партнерами НОЦ давала конкретный результат.

В свою очередь, председатель координационного совета по молодежному НОЦ "Инженерия будущего", сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева заявила, что НОЦ решает важную задачу по глобальному вовлечению в науку молодежи. Он сотрудничает с "Сириусом" в рамках реализации образовательных программ и повышении компетенции специалистов.

- Это возможность каждому присоединиться к такому масштабному проекту. Это создание равных возможностей для каждого ребенка и студента. В Самаре по модели центра "Сириус" успешно работает региональный центр для одаренных детей "Вега", который включен в работу в сфере развития образования, науки, технологий, - отметила Елена Шмелева.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Ученые НОЦ "Инженерия будущего" награждены премией имени Юрия Гагарина

По словам губернатора Самарской области, опыт работы центра "Сириус" крайне интересен, его методики уже удается приземлять в регионах - участниках НОЦ. А глава Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Наука" Андрей Травников отметил активную работу Самарской области и остальных регионов-участников НОЦ.

- Где-то наблюдается тенденция, что интерес в плане деятельности НОЦ немного падает, а у вас ситуация иная - энтузиазм, боевой настрой. За 2,5 года создан каркас НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", которому теперь нужно наращивать мышцы, - считает Андрей Травников.

Одно из направлений деятельности НОЦ "Инженерия будущего" - создание центра частной космонавтики и экспериментов в космосе. "Самара постепенно становится центром развития частной космонавтики. Хочется подчеркнуть уникальность НОЦ мирового уровня, включающего опорные космические вузы и передовые предприятия", - отметил первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК "Роскосмос" Юрий Урличич.

Говоря о текущих результатах работы НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО "Институт регионального развития" (управляющая компания НОЦ) Ольга Михеева рассказала о сформированной системе управления центром. Так, АНО "Институт регионального развития" исполняет функции проектного офиса, драйвера всех процессов и единого окна по всем информационным, правовым, организационных, финансово - экономическим вопросам. Если рассматривать в укрупненном формате, то все научные группы НОЦ объединены в комитеты по 10 направлениям. По каждому из них закреплены профильные вузы и индустриальные партнеры. За работу комитетов отвечает управляющий совет, в состав которого входят сотрудники образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров. Кроме того, сформирован научный совет из числа ректоров вузов - участников НОЦ, международный экспертный совет с участием ведущих ученых из семи стран, совет регионов, совет глав регионов.

- "Инженерия будущего" - самый крупный НОЦ из всех в стране. Сложная экосистема центра говорит о необходимости нестандартного подхода к формированию структуры НОЦ, - подчеркнула Ольга Михеева.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" принял гостей из СГТУ

Подводя итоги расширенного заседания наблюдательного совета НОЦ, Дмитрий Азаров отметил, что все поступившие ему предложения будут прорабатываться для дальнейшего вынесения на заседание Госсовета.

- Состоялось очень содержательное обсуждение. Очень большая работа проделана. Благодарю всех, кто проявляет постоянную высокую вовлеченность в деятельность НОЦ. Тех, кто на протяжении более двух лет системно занимается становлением, развитием и повышением эффективности НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего - сказал губернатор.

Кстати

Стартовала образовательная программа НОЦ "Инженерия будущего" "Школа ведущих инженеров (Principal Engineer)" в точке кипения Самарского университета. Это программа по формированию кадрового резерва для реализации технологических проектов НОЦ "Инженерия будущего". Программа обучения разработана Фондом "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" с учетом специфики деятельности участников НОЦа. За время обучения участники "Школы" получат навыки управления научно-техническими и инженерными проектами и лабораториями, возможности для совершения следующего карьерного шага, новые контакты и связи как внутри профессионального сообщества, так и за его пределами.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

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