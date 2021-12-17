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17.12.2021 15:55
Рубрика: Власть

В Башкирии более 70 процентов застройщиков перешли на эскроу-счета

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Башкирия занимает второе место в Приволжском федеральном округе и 14-е в России по объемам проектного финансирования. Однако 86 процентов строительства жилья с использованием эскроу-счетов ведется в Уфе, в отдаленных районах - получить одобрение банка достаточно сложно. Об этом шла речь на сессии "Проектное финансирование: настоящее и будущее российской стройки", которая проходила 17 декабря в рамках Международной недели бизнеса-2021 в Уфе.
Фото: https://ibw-bashkortostan.com/ Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
Фото: https://ibw-bashkortostan.com/

- Более двух лет девелоперы работают по новым правилам, кто-то научился это делать, кто-то - в процессе. Но сегодня в сложном положении оказались региональные застройщики, которые работают в небольших населенных пунктах. Они столкнулись с проблемой привлечения проектного финансирования. Возможно, для них необходимо разработать отдельный банковский продукт, - отметил и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егор Родин.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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Как отметил директор департамента строительства, архитектуры и комплексного развития территории правительства РБ Олег Байдин, по данным на 1 декабря 2021 года в России с проектным финансированием работают 2877 строительных организаций почти на 7,2 тысячи объектах. Из них в Башкирии - 89 застройщиков с 156 проектами. В целом в регионе наметилась положительная динамика. В числе лидеров по использованию эскроу-счетов такие компании, как "Архстройинвестиции", "Третий трест", "Первый трест", "Садовое кольцо" и "СУ-10".

В то же время взаимодействие застройщиков и банковского сообщества пока недостаточно плодотворно, считает эксперт. Так, по данным на 1 ноября 2021 года застройщики РБ подали в банки на рассмотрение 244 заявки на проектное финансирование. Из них чуть больше ста одобрены, 89 отклонено, а 52 - на рассмотрении.

- В процессе перехода на эскроу-счета многие девелоперы испытывают сложности с оформлением кредитных договоров на данную услугу. Положительное решение зависит от единых требований к застройщикам, при этом не учитывается, где реализуется стройпроект - в столице, где он становится высокомаржинальным, или удаленном населенном пункте, - подчеркнул Олег Байдин.

По его словам, основная причина отказа банков в проектном финансировании, помимо наличия исков и недоимок по налогам, - низкая маржинальность проекта. Соответственно, существует риск, что небольшие компании уйдут с рынка, а также риск недостижения показателей, поставленных федеральным центром. Решение проблемы Олег Байдин видит в смягчении требований к застройщикам и проработке вопросов по снижению сроков рассмотрения заявок банками и конечной процентной ставки по данный продукт.

Фото: https://ibw-bashkortostan.com/
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Заместитель управляющего отделением - национальным банком по РБ Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин в своем выступлении сообщил, что основная цель реформы в долевом строительстве достигнута. С одной стороны, отрасль обеспечена стабильным источником финансирования в виде кредитов, с другой - теперь средства дольщиков защищены.

- Строительный сектор постепенно становится одним из основных корпоративных заемщиков банковского сектора, а новые стандарты кредитования позволили достигнуть высокого качества кредитного портфеля. В целом по России доля просроченной задолженности по проектному финансированию чуть выше нуля. Есть только один проблемный кредит на сумму 100 миллионов рублей, но он не в Башкирии, - сообщил Сергей Коровин.

Также он подчеркнул, что сегодня средневзвешенная ставка по эскроу-счетам ниже четырех процентов. Хотя на начальном этапе она и составляет 12-13 процентов годовых, но по мере наполнения эскроу-счетов снижается.

- У нас наблюдается рост проектного финансирования, которого не было бы, если бы были существенные проблемы, - заметил представитель Нацбанка по РБ. - Действительно, в основном проектное финансирование сосредоточено в Уфе - 86 процентов, в других крупных города и селах республики - шесть процентов. Остальное - в небольших селах. Но это в целом вызов для всей страны.

Также Сергей Коровин заметил, что кредитный риск для банка одинаков вне зависимости от того, где реализуется проект - в деревне или столице региона, поэтому требования к управлению рисками единые. Он считает, что для решения проблемы нужна поддержка государства.

- Сегодня в 49 субъектах страны уже реализуется программа адресной поддержки низкомаржинальных жилищных проектов. Мы считаем, ее нужно распространить и на Башкирию, - подчеркнул Сергей Коровин.

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