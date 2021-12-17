В Башкирии построят завод по производству медицинского стекла

Общий объем инвестиций по этому инвестпроекту составит 4,4 миллиарда рублей. Кроме того, он предполагает создание к 2024 году 319 новых рабочих мест.

На полях форума "Международная неделя бизнеса - 2021: инвестиции в будущее" в Уфе прошла церемония подписания ряда очень важных стратегических документов. Так, первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов и директор компании "РиаПласт" Ринат Шайдуллин подписали соглашение о взаимодействии в процессе реализации мероприятий национального проекта "Производительность труда". Согласно документу "РиаПласт" получит возможность на безвозмездной основе внедрить в свою деятельность принципы бережливого производства, а также воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки.

Еще одно важное соглашение о взаимодействии оформили министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин и замгендиректора по правовым вопросам и корпоративному управлению международного аэропорта "Уфа" Владислав Недорезов. Благодаря этому документу в республике запустят программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для воздушного транспорта, которые смогут обучаться, повышать квалификацию и проходить производственную практику в аэропорту.