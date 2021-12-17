В "Эрмитаже-Казань" показали прародителей современных гаджетов

В Центре "Эрмитаж-Казань" открылась выставка "Музыкальное волшебство. Механические куклы и антикварные редкости XVIII-XX веков". Здесь представлено более 40 экспонатов. Среди них часы, граммофоны, самоиграющие шарманки, автоматоны, музыкальные шкатулки, куклы.

Новогодний подарок преподнес Казани частный Музей "Собрание" (Москва). Это его первая выездная выставка в России. Многие из представленных здесь раритетов ранее хранились в фондах и не экспонировались даже в столице. Как пояснила арт-директор департамента развития Музея "Собрание" Светлана Чураева, в общей сложности коллекция насчитывает более 20 тысяч экспонатов и является одной из крупнейших в Европе.

А началось все с того, что российский бизнесмен Давид Якобашвили приобрел у своего шведского друга и коллеги Билла Линдвалла (основателя Стокгольмского музея механической музыки) 400 самоиграющих предмета. Тот был тяжело болен и попросил сохранить эти редкости. Якобашвили не просто сберег, но и приумножил коллекцию. А в конце 2018 года открыл в Москве бесплатный Музей "Собрание". И вот спустя три года часть экспонатов впервые покинула столицу России и отправилась в Казань.

Предметы, выставленные здесь, смело можно назвать произведениями искусства. Но в XVIII-XIX веках это были еще и образцы высоких технологий. Что, впрочем, не мешало им, как нынешним смартфонам и планшетам, выполнять функцию дорогих игрушек.

- Это интереснейшая область прогресса, которая соединила в себе достижения естественных и технических наук. Ну а для нас она актуальна тем, что все эти музыкальные носители, перфокарты, перфоленты, диски и разнообразные механизмы являются прообразами тех самых гаджетов, которые окружают нас сегодня, - говорит Светлана Чураева. - Выставка связно рассказывает об истории механической музыки и эволюции звукозаписи.

Сравнение механических кукол и музыкальных шкатулок с гаджетами не просто яркая аналогия. Как поясняет искусствовед Музея "Собрания" Мария Калинина, работа этих автоматов основана на принципах программирования. Что такое перфокарта, если не кодовая система, которая обуславливает воспроизведение конкретной мелодии?

- Только вместо нолей и единиц здесь дырочки, штрихи и скобочки, - уточняет Мария Калинина. - Это как перевод мелодии из обычных нотных знаков на иной музыкальный язык.

Любопытно, что прадедушкой компьютеров и отцом всех этих музыкальных устройств можно назвать Жаккардов станок - автоматическую ткацкую машину. Именно в ней французский изобретатель Жозеф Жаккар впервые применил перфокарту. Ну а вскоре другие ученые и мастера стали использовать этот принцип для более легкомысленных целей. И дело здесь не ограничилось лишь самоиграющими шкатулками и куклами.

- Как только создали универсальный механизм, начали вставлять его во все подряд, - рассказывает Мария Калинина. - Кружки, мебель, чехлы для помады.

На выставке, к примеру, можно увидеть музыкальную подставку для чайника и заводной фотоальбом. Но, конечно, больше всего впечатляют автоматоны - изящные и сложные механизмы, где проигрывание мелодии сочетается с движением фигурок. Яркий образец - механический оркестр, в котором музыканты синхронно "играют" на клавесине, скрипке, арфе, барабанах и виолончели.

Удивительно, что большинство экспонатов находятся в рабочем состоянии. По словам Марии Калининой, в первую очередь это заслуга реставраторов. Но некоторые предметы попадают в музей почти в первозданном виде, так что и ремонтировать их не приходится.

А вот в каком виде дойдут лет через сто до наших потомков современные гаджеты? Да и вызовут ли те же эстетические переживания? Это большой вопрос...