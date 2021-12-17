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Рубрика: Общество

В Кировской области началось промышленное производство вакцины "КовиВак"

Текст: Ирина Невинная
В пятницу, 17 декабря, в Кировской области стартовало производство вакцины против COVID-19 "КовиВак", разработанной в ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Вакцина "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Фото: Сергей Михеев/ РГ Вакцина "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вакцина "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Фото: Сергей Михеев/ РГ

До конца будет произведено 250 тысяч доз вакцины, а в дальнейшем мощности по ее производству позволят при необходимости выпускать десять миллионов доз препарата в год, сообщил глава компании "Нанолек" Владимир Христенко.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вакцина "КовиВак" может применяться для ревакцинации после других вакцин

"Нанолек" выступил в качестве индустриального партнера Центра Чумакова. Как отметил генеральный директор научного центра, член-корреспондент РАН Ильдар Ишмухаметов, сотрудничество с фармкомпанией позволит нарастить производство вакцины в соответствии с потребностями в использовании препарата. Сейчас, когда уже стало ясно, что коронавирус остался в людской популяции, и необходимо будет проводить регулярную ревакцинацию, наличие в стране нескольких вакцин в достаточных объемах становится особенно актуальным.

"Важно, что процесс производства вакцины полностью осуществляется на территории страны. При этом самая серьезная задача, которая встала перед нами после разработки препарата, - обеспечить то самое масштабирование, то есть производить вакцину в промышленных объемах. Переход от выпуска небольших лабораторных партий к промышленным - это всегда проблема. Поэтому важное значение тут имеет надежность индустриального партнера. "Нанолек" выпускает вакцину в больших масштабах, а мы освобождаем наши мощности для наращивания выпуска антигена - основного компонента вакцины. Это идеальная модель сотрудничества.", - подчеркнул Ишмухаметов.

Как рассказал Христенко, ученые и фармпроизводители сотрудничают уже несколько лет. Ранее на этой же площадке под Кировом было налажено единственное в стране производство инактивированной вакцины против полиомиелита. Кстати, под "КовиВак" предприятие передало уже построенную технологическую линию, которую до пандемии предполагалось использовать для наращивания производства полиовакцины. Но для этого линию нужно было оснастить дополнительным оборудованием и провести технологический трансфер, что было сделано в рекордно короткие сроки - всего за четыре месяца.

У производства есть и экспортный потенциал. Как сказал "РГ" Айдар Ишмухаметов, Центр имени Чумакова планирует пройти процедуру пререгистрации вакцины "КовиВак" в ВОЗ с перспективой участия в международных гуманитарных проектах. Кроме того, к началу производства "КовиВак" на фармзаводе под Кировом приурочили запуск новой лаборатории, осуществляющей контроль качества на всех этапах производства.

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