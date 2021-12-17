В Перми создали школьный терминал для измерения температуры

В пермской школе № 109 установлен комплекс GRADIENT TAB-01 для бесконтактного измерения температуры. Он позволяет ученикам проходить процедуру термометрии в потоке и тратить на это меньше одной секунды.

- На первый урок у нас идут 750 учеников, утром всегда была очередь. Чтобы измерить температуру каждому ученику, на входе с ручными термометрами стояло 5-6 учителей. Сейчас проблем с пропуском не возникает, учителям не нужно стоять на проходной, а поток учеников не тормозится ручной термометрией, - пояснила директор школы № 109 Мария Шабунина.

Устройство GRADIENT TAB-01 разработано в Перми. Оно позволяет измерять температуру тела в диапазоне от 30 до 45 С ° на расстоянии до 1,2 метра. В ближайших планах разработчиков - масштабировать проект на все школы Пермского края и других регионов. Переговоры с министерством образования уже ведутся, и в течение 2022 года сотни устройств могут появиться в школах Перми, Березников, Чусового, Соликамска и других городов Прикамья.