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17.12.2021 19:55
Рубрика: Власть

В Самарской области реконструируют и построят 16 очистных объектов

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области в рамках нацпроекта "Экология" продолжается реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" для снижения загрязненных сточных вод, отводимых в реку объектами водопроводно-канализационного хозяйства.
По итогам реализации федерального проекта снизится в три раза объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области По итогам реализации федерального проекта снизится в три раза объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области
По итогам реализации федерального проекта снизится в три раза объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области

В рамках федерального проекта регпрограммой утвержден перечень из 28 объектов во всех городах и в пяти районах Самарской области, которые нужно перестроить или ввести в эксплуатацию для оздоровления Волги. К слову, в самарский список вошли прежде всего все очистные из ТОП-200 крупнейших объектов в субъектах РФ, оказывающих негативное воздействие на Волгу и окружающую среду, согласно данным федерального статистического наблюдения.

Планируемый объем финансирования строительно-монтажных работ всего перечня до 2024 года - 50,9 миллиарда рублей. В том числе за счет средств федерального бюджета - 12,9 миллиардов рублей, областного бюджета - 14 миллиардов рублей, местных бюджетов - 87,5 миллионов рублей и инвестиций коммунальных и химических предприятий - 23,9 миллиарда рублей.

По итогам 2019 - 2020 годов на программу направили 6,1 миллиарда рублей или 12% от общего объема финансирования. За счет бюджетных средств шло строительство и реконструкция сразу пяти очистных сооружений в Самаре, Жигулевске (городские очистные сооружения и очистные сооружения в селе Богатырь), Октябрьске и Сызрани. Все эти объекты полностью завершены, функционируют и обеспечивают нормативную очистку сточных вод. Удалось снизить объем загрязненных сточных вод на 14 640,88 тысяч кубометров в год. При этом показатель проекта по сокращению загрязненных сточных вод перевыполнен на 82% от плановых значений.

К слову, проект реконструкции очистных сооружений в городе Сызрань стал лауреатом в номинации лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты II Всероссийского конкурса лучших региональных практик "Надежный партнер - Экология". Успешные природоохранные проекты, отмеченные на этом конкурсе, затем тиражируются по всей стране.

Очистные сооружения в Сызрани построили еще в 1967 году. Более 50 лет они справлялись с хозяйственно-бытовыми стоками со всего города и фактически исчерпали свой потенциал. Из федерального бюджета на их существенную модернизацию выделили более 180 миллионов рублей. Общая стоимость проекта - свыше 216 миллионов рублей.

Фото: Минэнергетики и ЖКХ Самарской области
В Самарской области продолжат повышать качество питьевой воды

В этом году начато строительство (город Похвистнево и поселок Новокашпирский под Сызранью) и реконструкция (в городах Новокуйбышевске, Отрадном, Нефтегорске, поселке Лебедь и поселке Усть-Кинельский) еще семи канализационных очистных сооружений. Ввод в эксплуатацию семи объектов ожидается в 2022 году. Еще по шести объектам - в 2023-2024 годах. В 2023 году запланирована реализация, строительство объектов, расположенных также в Тольятти, Чапаевске, Безенчуке и селе Приволжье.

По итогам реализации федерального проекта работа всех новых, усовершенствованных очистных сооружений и объектов дождевой канализации снизит с 0,30 до 0,105 кубических километров объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу.

Справка "РГ"

Реконструкцию городских очистных канализационных сооружений в Самаре планируют завершить к концу 2023 года. Уже сдана в эксплуатацию станция ультрафиолетового обеззараживания, которая позволит очищать стоки не химическим способом (использование жидкого хлора), а физическим - ультрафиолет на уровне молекул будет уничтожать патоген. Идет работа по объекту "Сооружения доочистки". Реконструкция сооружений очистки сточных вод со строительством зданий автоматических механических решеток и песковых бункеров позволит очищать стоки от всего "лишнего", что попадает в канализацию. Основной мусор будет задерживаться здесь. Затем реконструируют сооружения биологической очистки - аэротенков ГОКС и сооружения доочистки, где обновят так называемые отстойники, позволяющие снизить количество примесей в воде.

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