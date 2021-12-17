В Саратове раскрыли поджог квартиры, где находились няня и ребенок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в поджоге квартиры с женщиной и маленьким ребенком.

Инцидент произошел летом прошлого года. Утром загорелась входная дверь одной из квартир. Огонь распространился и на жилое помещение. В квартире в это время находились двухлетняя девочка с 38-летней няней. Жильцам удалось спастись благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных.

По данным следствия, пожар возник в результате поджога входной двери. Полтора года спустя преступление раскрыли. Как сообщили в областном управлении СК, правоохранители задержали по подозрению в этом преступления 34-летнего саратовца. На следующий день его 38-летний подельник был доставлен в Саратов сотрудниками областного угрозыска при поддержке СОБР Росгвардии с территории Дагестана.

Следствие квалифицирует действия подозреваемых как покушение на убийство, в том числе малолетнего ребенка, и намеревается поставить перед судом вопрос о взятии их под стражу.