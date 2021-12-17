В Соликамске появится новая детская поликлиника

О том, что сделано в этом году и какие выстроены планы работы на будущее, "Российской газете" рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель первичной профсоюзной организации "Калийщик" компании "Уралкалий" Павел Кузьмин.

Российская газета: Павел Евгеньевич, жители Соликамска много лет ждут появления новой детской поликлиники. Что сделано в этом направлении?

Фото: Василий Жданов

Павел Кузьмин: Сейчас это одна из основных задач в моей работе как депутата Законодательного собрания. Дело в том, что в Соликамске три детские поликлиники, и одна из них, рассчитанная на 200 посещений в день, была построена четыре года назад. Однако этого явно недостаточно, особенно для жителей северной части города. Поэтому я как депутат сразу же взял ситуацию под контроль. И сейчас могу сказать, что новая детская поликлиника в Соликамске будет. Из бюджета выделены необходимые средства на разработку проектно-сметной документации. Ее подготовят в течение 2022-2023 годов, и в соответствии с планами министерства строительства Пермского края в 2024 году начнется строительство.

Хочу добавить, что вопросы оказания качественной и своевременной медицинской помощи я держу на особом контроле. Помимо строительства детской поликлиники в Соликамске уже решен вопрос возведения сельских врачебных амбулаторий в поселках Родники и Половодово. Также появится фельдшерско-акушерский пункт в Касибе.

В Александровском районе очень плотно работаю с местным главой. Обсудили с ним, как разрешить ряд проблемных вопросов: это и доступность медицинских услуг для населения, и благоустройство территорий, и состояние жилищно-коммунального хозяйства.

Российская газета: Вы много внимания уделяете проблеме комфортного образа жизни своих земляков, что сделано за этот год, какие планы на будущее?

Павел Кузьмин: Это, наверное, моя главная задача - сделать так, чтобы жители моего избирательного округа чувствовали себя комфортно. Одна из форм такой деятельности - строительство детских площадок в Соликамске. Их уже построено немало, но потребность в сооружениях такого типа сохраняется. Поэтому к возведению детских площадок имеют отношение и предприятия. "Уралкалий", например, в этом году построил в Соликамске 14 универсальных спортивных площадок в детских садах.

Появилась в городе отличная, прямо на загляденье набережная "Соляная верста" на реке Усолке, уже ставшая местом притяжения для здешних жителей. Также достраиваем ледовый дворец в Клестовке. Были недоразумения в ходе его возведения, но все их разрешили, так что в ближайшие месяцы планируем его открытие. В перспективе рассчитываем и на повышение туристической привлекательности города, а значит, и дополнительные поступления в бюджет. Ледовая арена позволит реализоваться нашим спортсменам в хоккее и фигурном катании. Надеюсь, что здесь появятся наши звезды, которыми будет гордиться весь город.

Соликамцы любят спорт. Не так давно прошел чемпионат и первенство Пермского края по армрестлингу. В нашем округе проводится большая работа, направленная на развитие и популяризацию этого вида спорта, доступного каждому. Радует, что наши армрестлеры достойно представляют Соликамск на соревнованиях различных уровней. Так, в конце ноября десять спортсменов Пермского края в составе сборной отправились в Румынию на первенство мира, семеро из них - соликамцы.

Также в Соликамске с опережением графика идет строительство новой трехэтажной гимназии на 825 мест. Но при всем этом не забываем и о жилье. Сейчас в городе возводятся четыре девятиэтажных многоквартирных дома.

Кстати, для того чтобы у города появились понятные перспективы, мы приступили к формированию пятилетней программы развития Соликамска. В ней должны быть реальные проекты и механизмы их воплощения, поэтому я приглашаю всех жителей принять участие и внести свои инициативы в долгосрочный план развития города.

В Александровске вместе с главой района мы проинспектировали благоустройство парка "Березовая роща" в поселке Яйва. Есть планы создать здесь точку притяжения для местных жителей. Должна появиться удобная, комфортная и безопасная площадка для детей и старшего поколения, чтобы можно было спокойно гулять, отдыхать, играть, проводить различные мероприятия. Хочу заметить, что в той же Яйве уже обустроены прогулочные тропы, аллея, установлены арт-объекты: скульптуры девушки Яйвы, юноши Тулума и рыбы Тайменя. Кстати, активное участие в облагораживании местного парка принимает предприятие "Уралкалий".

Также в Александровске должны появиться две новые котельные, для них уже готовится проектная документация. Принято решение о строительстве рядом со школой N 6 Александровска спортивного стадиона, а во Всеволодо-Вильве - спортивной площадки.

Российская газета: Очень активно развивается такая область общественной жизни, как инициативное бюджетирование. В вашем избирательном округе есть несколько проектов, расскажите о них.

Павел Кузьмин: Большую активность здесь проявляют жители Александровского района. Например, для реализации трех очень значимых для района проектов они смогли привлечь пять с половиной миллионов рублей. Два проекта связаны с музеем и восстановлением памятника. Первый - "Благоустройство территории Яйвинского краеведческого музея и памятника яйвинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" - уже реализован. На все работы было потрачено 990 тысяч рублей. Краевой бюджет выделил 891 тысячу, 96,5 тысячи собрали местные жители. Остальное добавили предприятия и бизнесмены. Благодаря проекту инициативного бюджетирования восстановили дорожки, ведущие к памятнику, сделали новое ограждение.

Во Всеволодо-Вильве восстановлен обелиск в память о героях-земляках, погибших в годы Гражданской войны. Фото: Василий Жданов

В поселке Всеволодо-Вильва реализован проект "Восстановление мемориального комплекса в парке Победы". Его разбили на этапы, и проект был окончен благоустройством прилегающей территории. Цена контракта составила 1,3 миллиона рублей. Из них 1,1 миллиона - это средства регионального бюджета, 129 тысяч внесли жители поселка. В мемориальном комплексе появился архитектурный объект "Вечный огонь", на центральной стеле - барельеф "Орден Отечественной войны", а для удобства посетителей установили скамейки. Также хочу отметить проект, реализованный в поселке Карьер-Известняк, где обустроена современная площадка для полноценных занятий спортом. Отлично, что жители работают командой, привлекая средства муниципального и краевого бюджетов. Ценно, что проекты направлены на сохранение памяти о земляках, воевавших в годы Отечественной войны, и развитие спорта. Уверен, что жители Александровского округа на этом не остановятся и в перспективе будут новые проекты в интересах всех. Буду и дальше поддерживать позитивные и полезные инициативы в нашем округе.

Российская газета: Если уж коснулись темы спорта и здорового образа жизни, можно подробнее рассказать о реализованном проекте в поселке Карьер-Известняк?

Павел Кузьмин: В этом населенном пункте была острая потребность в спортивных сооружениях. Ближайшая площадка для занятий физкультурой находится в районном центре. Однако местные жители не готовы ездить в Александровск, чтобы заниматься спортом, они нацелены на развитие своего поселка. Поэтому благодаря активной жизненной позиции они вышли с инициативой построить общедоступную уличную спортивно-игровую площадку в поселке. Этот достаточно большой проект "Здоровое поколение" получил широкую поддержку и был успешно реализован. В него вложили более трех миллионов рублей. Краевой бюджет потратил 2,8 миллиона, граждане собрали 312 тысяч, остальные деньги внесли предприятия, бизнесмены и местный бюджет. Причем, что интересно, удалось не только остаться в пределах сметы, но и сэкономить 544 тысячи рублей. На эти деньги было установлено видеонаблюдение и построена раздевалка. Сейчас здесь имеются баскетбольные кольца, волейбольная сетка, футбольные ворота, появилась спортивная арена с покрытием из резиновой крошки и даже трибуны для болельщиков. Знаю, что это не последний проект жителей поселка, ждем их активного участия и в дальнейшем.

Российская газета: Какие первоочередные проблемы вы видите перед собой, на что сейчас направлены ваши усилия как депутата Законодательного собрания?

Павел Кузьмин: Есть вопросы, касающиеся выделения земли для многодетных семей. Очередь на получение участков движется, но не так быстро, как хотелось бы. Приняли решение вместе с главой округа, что со следующего года у людей появится выбор: либо получить землю, либо деньги в размере двухсот тысяч рублей.

Также нужен медицинский персонал в лечебные учреждения. В ноябре Законодательное собрание Пермского края приняло решение, что со следующего года дополнительные разовые выплаты поступят вновь прибывшим врачам и фельдшерам, а также выпускникам медуниверситета и медколледжей. Те, кто будет трудоустроен в медицинские учреждения территорий с населением до 50 тысяч человек, получат до двух миллионов рублей, в более крупные населенные пункты - до одного миллиона рублей.