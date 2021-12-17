Замглавы райадминистрации Уфы задержан по подозрению во взятке

Заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы стал фигурантом уголовного дела по статье "Получение взятки в крупном размере". Уголовное дело в отношении чиновника возбудил следственный отдел по Кировскому району Уфы следственного управления СК РФ по Башкирии.

Уточняется, что 16 декабря мужчина был задержан с поличным сотрудниками полиции при получении 150 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемый потребовал от уфимского предпринимателя взятку в сумме почти 200 тысяч рублей за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности и общее покровительство. Бизнесмен согласился и в конце октября 2021 года передал чиновнику две кофе-машины общей стоимостью более 47 тысяч рублей. А оставшуюся сумму - 16 декабря, когда и произошло задержание.

Обыски прошли на рабочем месте чиновника в администрации района, а также по месту жительства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.