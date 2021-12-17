Искусственный интеллект нашел первоисточник фильма "Матрица: Воскрешение"

Разработанный сибирскими учеными искусственный интеллект обнаружил первоисточник долгожданного фильма "Матрица: Воскрешение". Это известный российский мультфильм. Внимание, текст содержит СПОЙЛЕРЫ!

Мировая и российская премьера продолжения культовой трилогии состоялась вчера, 16 декабря. Старт новой части "Воскрешение" с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс после 18-летнего перерыва вызывает большой интерес у зрителей. Предпродажи билетов в российские кинотеатры превысили сумму в 44 миллиона рублей.

Впрочем, Искусственный интеллект установил, что сюжет "Матрицы" не отличается оригинальностью.

- Кинокритики критикуют новый фильм за самоповтор первой части "Матрицы", так же ссылаются на копирование сюжета "Вечного сияния чистого разума" и "13 этажа". Частичное совпадение с этими фильмами в матрице есть, но Искусственный интеллект нашел полное совпадение сюжета с другим фильмом, - сообщил "РГ" автор один из авторов разработки, руководитель проекта AI, ученый Евгений Гарин. - Сюжет "Матрица: Воскрешение" практически полностью копирует основной сюжет российского мультипликационного фильма "Возвращение Буратино".

"Возвращение Буратино" режиссера Екатерины Михайловой и сценариста Владимира Жука - переосмысленное и осовремененное продолжение классической сказки Алексея Толстого .

- Михайлова и Жук адаптируют старую сказку про Буратино, перенося ее действие в современный мегаполис в наше время, то есть действие "Возвращения Буратино" происходит через много лет после "Приключения Буратино". Это объясняет отсутствие многих старых персонажей и наличие новых, - рассказывает Евгений Гарин. - Тот же прием применяет Вачевски в новой Матрице.

Карабас-Барабас, сменив имидж и имя, открывает фабрику-конвейер по производству инновационных моделей из старых игрушек. Куклы живут в подземном театре и прячутся от Карабаса Барабаса и Дуремара, которые ловят их, если те выбираются на поверхность. Пьеро отправляется на поверхность в поисках Мальвины и случайно ее находит, но Мальвина не помнит Пьеро. Буратино и остальные куклы (включая белого плюшевого зайца) начинают борьбу с Карабасом. Они проходят через многие испытания, погони на самокате и эпические сражения с роботами, и побеждают. Мальвина воссоединяется с Пьрео.

- В Матрице персонажи Пьеро и Буратино объединены, - объясняет Гарин. - Вачевски очень тонко и иронично обыгрывает раздвоение личности избранного на Томаса Андерсена (Пьеро) и Нео (Буратино). Андерсен -неврастеник (как и Пьеро), он посещает психотерапевта из-за суицидальных наклонностей. А Нео - супергерой ( как и Буратино). Томас Андерсон случайно встречает и вспоминает Тринити (Мальвину), которая его не помнит. Постепенно Андерсон вспоминает, что он Нео и находится в матрице. Борется с матрицей и ее агентами (Агент Смит - Дуремар). Добивается того что бы Тринити его вспомнила. Вместе с помощниками из сопротивления главные герои под предводительством Нео добиваются победы. А Багз с татуировкой белого кролика - это тот самый белый плюшевый заяц из "Возвращения Буратино".

Отмечается, что сюжеты в обоих произведениях на 70 процентов состоят из экшн-сцен, погонь и драк.