ОНПЗ продолжает активно помогать омским клиникам новейшей медтехникой

Омский НПЗ "Газпром нефти" оснастил новым диагностическим оборудованием крупнейшее многопрофильное учреждение здравоохранения региона - областную клиническую больницу. Современная медтехника и расходные материалы уже поступили в отделение для пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. На своевременную помощь здесь могут рассчитывать 400 человек.

Это далеко не первый вклад предприятия в борьбу за здоровье омичей. Поддержка клиник региона является частью комплексной программы "Антивирус" компании "Газпром нефть".

С начала пандемии Омский НПЗ уже передал региону мини-лаборатории для ПЦР-тестирования. Направил в "красную зону" более семи тысяч костюмов и тысячу специальных очков для врачей. Всего с апреля 2020 года "Газпром нефть" поставила в клиники Омской области более одного миллиона масок, респираторов, защитных экранов, комбинезонов, перчаток, антисептических средств. Плюс аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства, а также топливо для машин скорой помощи.

Неоценимый вклад ОНПЗ в борьбу с пандемией неоднократно отмечал глава региона Александр Бурков. Сейчас, в условиях возросших нагрузок на врачей и потребности в оснащении лечебных учреждений, такая помощь особенно дорога.

- Омский НПЗ "Газпром нефти" на протяжении многих лет поддерживает наших медиков. Передает современное оборудование, в том числе высокотехнологичное. В период распространения коронавирусной инфекции вклад ОНПЗ особенно значим", - отметила первый заместитель регионального министра здравоохранения Елена Шипилова.

- С самого начала пандемии предприятие поддерживает регион в создании барьеров против инфекции. Ведь вопрос безопасности сотрудников ОНПЗ неотделим от обеспечения противовирусной защиты и сохранения здоровья всех жителей Омска. Мы усилили помощь учреждениям здравоохранения, в рамках которой ежегодно поддерживаем развитие городских больниц и поликлиник. Мы все живем на одной территории и должны преодолевать сложности вместе, чтобы быстрее вернуться к полноценной жизни", - считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.