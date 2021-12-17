В Иркутской области открыли Тайшетский алюминиевый завод

В Иркутской области стартовала первая очередь Тайшетского алюминиевого завода, входящий в компанию "Русал". В церемонии открытия приняли участие вице-премьер Виктория Арбамченко, полпред президента в СФО Анатолий Серышев и замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Как отметила Абрамченко, завод будет работать на энергии сибирских ГЭС, а также обладает современным газоочистным оборудованием и системой замкнутого водооборота, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду.

"Это является не только важным фактором конкурентоспособности российской продукции, но и значимым аспектом курса на декарбонизацию мировой экономики, в котором наша страна занимает лидерские позиции", - сказала она.

Евтухов сообщил, что только первая очередь после выхода на проектную мощность будет обрабатывать 428 тысяч тонн алюминия в год, что станет мощным импульсом к приросту для отечественной отрасли. Кроме основного производства первичного алюминия на территории размещается и собственная анодная фабрика для обеспечения производства экологически чистым сырьем.

По словам гендиректора "Русала" Евгения Никитина, в строительстве использовали самые современные экологичные технологии, и по такой же модели будут построены новые мощности на месте устаревших в других сибирских городах.

"Тайшетский алюминиевый завод получил имя Петра Аркадьевича Столыпина, реформы которого в начале XX века дали новый стимул развитию Сибири", - добавил Никитин.