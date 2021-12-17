В Кузбассе отменили режим ЧС после трагедии на "Листвяжной"

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил режим "Чрезвычайная ситуация", введенный в регионе после взрыва на шахте "Листвяжная", где погиб 51 человек.

- Отменить с 15.12.2021 на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - "Чрезвычайная ситуация", введенный распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2021, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства Кузбасса.

Отмечается, что распоряжение уже вступило в законную силу.

Введение режима ЧС было необходимо для оперативного проведения всех выплат семьям погибших и пострадавшим в результате трагедии на шахте.