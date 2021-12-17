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17.12.2021 11:30
Рубрика: Власть

В новосибирском Заксобрании настаивают на замене "мусорного" регоператора

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Организация работы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и судьба соглашения, заключенного между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и региональным оператором - ООО "Экология-Новосибирск", - один из актуальных вопросов, рассмотренных на 15-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов, выступая на информационном часе правительства региона в заксобрании, в 2021 году проведено 137 выездных мероприятий по мониторингу своевременности вывоза мусора. Нарушения графика вывоза ТКО зафиксированы в ряде районов.

Фото: Татьяна Кравченко
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- В осенний период мы зафиксировали, что ситуация стабилизирована - нарушения исключены, - доложил министр депутатам.

Самая острая проблема - долги регоператора перед перевозчиками. По данным министерства, сумма рисков оценивается в 524 миллиона рублей. У заместителя председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадима Агеенко другие цифры. Так, общая сумма по судебным искам к регоператору достигла почти 2,4 миллиарда рублей, из них 748 миллионов уже выиграны в судах, еще 650 миллионов - на подходе.

Эти цифры ставят под большущий вопрос дальнейшую финансовую состоятельность предприятия. Вадим Агеенко в очередной раз напомнил, что еще с 2019 года многократно настаивал на смене регоператора - по тому же самому поводу: долги перед перевозчиками. Однако представители правительства области ответили, что это конфликт хозяйствующих субъектов, в который вмешиваться не стоит.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив обратил внимание на долги регоператора перед муниципальными предприятиями ЖКХ.

- Что нам сказать людям? Нам дальше банкротить ЖКХ, или как? Простой пример: для Сузунского ЖКХ 32 миллиона рублей - большая сумма, - сказал Андрей Шимкив.

Спикер заксобрания согласился с мнением коллег-депутатов: наличие только одного регоператора несет в себе риск того, что он является по сути монополистом. Андрей Шимкив привел в пример Алтайский край, где семь операторов. Председатель Законодательного Собрания в очередной раз подчеркнул, что Денис Архипов как министр несет персональную ответственность за подписанное с регоператором соглашение.

Депутат Елена Тырина рассказала об обращениях из сельсоветов и деревень, которым выставляют счета за неоказанные услуги.

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов обеспокоен тем, как будет организован вывоз мусора в преддверие Нового года и на праздничных каникулах. По словам министра Дениса Архипова, задача "стабильно пройти новогодние праздники поставлена".

Андрей Панферов обратился к председателю комитета заксобрания по строительству, ЖКК и тарифам Александру Терепе и председателю заксобрания Андрею Шимкиву с предложением рассмотреть проблему на заседании комитета в конце января 2022 года. Первый вице-спикер предложил коллегам взять на контроль положение дел с вывозом мусора на местах, чтобы располагать актуальной информацией.

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