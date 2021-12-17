В Томске нашли способ сделать дешевыми комплектующие "умных" устройств

Изделия, которые томские специалисты предложили изготавливать методом послойного наплавления (fused deposition modeling), сегодня производятся из керамических материалов. Во-первых, они дорого обходятся, а во-вторых, зачастую содержат свинец. К тому же керамика трудно поддается обработке, а изготовить из нее структуры сложной формы с внутренними полостями почти невозможно. Однако преимущественно таким образом до сих пор производятся сегнето- и пьезоэлектрические изделия, способные менять электрический потенциал собственной поверхности под воздействием внешнего воздействия, будь то давление, свет или температура.

Производство этих элементов с помощью 3D-печати снимет имеющиеся ограничения, позволив изготавливать изделия различных форм и размеров. Они могут быть использованы, например, при сборке биосенсоров, индивидуальных имплантов, источников и преобразователей энергии для микроустройств.

- Сегодня над этой проблемой работают несколько научных групп в США, Европе, Китае, - отмечает научный сотрудник Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ Евгений Больбасов. - Однако коллеги используют сложные технические процессы и дорогостоящее оборудование. Мы же в своей работе использовали распространенный и доступный каждому 3D-принтер, что позволяет использовать наш метод в любой лаборатории.

К тому же в производстве такого рода можно использовать отечественное сырье и оборудование. Это, по мнению ученого, позволит сохранит технологический суверенитет разработки, сделает процесс независимым от внешней конъюнктуры. В ближайших планах томских исследователей - создание готового прототипа реального изделия. Им может стать "умный" химический реактор или индивидуальный имплант. Результаты работы специалисты ТПУ опубликовали в журнале Applied Physics Letters.