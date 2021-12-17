Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
17.12.2021,  
12:40
Текст:  Антон Валагин

"Воевод" начнут заменять "Сарматами" в 2022 году

Фото: Сергей Казак/РИА Новости Фото: Сергей Казак/РИА Новости
Фото: Сергей Казак/РИА Новости

РВСН планируют начать поэтапную замену тяжелых баллистических ракет "Воевода" на МБР нового поколения "Сармат" в 2022 году. Первым новое оружие получит Ужурское ракетное соединение под Красноярском.

Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости
Названы отличия С-500 от С-400

- Развернуты работы по подготовке головного полка к перевооружению. Организован монтаж шахтных пусковых установок и командного пункта, - рассказал в интервью "Красной звезде" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Сейчас на вооружении Ракетных войск стратегического назначения находится восемь типов МБР: шахтные "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс", мобильные "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Через несколько лет будут выведены из эксплуатации устаревающие ракеты советского производства. Им на смену придут системы следующего поколения - помимо "Сармата", это и подвижный грунтовой комплекс с новой ракетой.

Жидкостную баллистическую ракету тяжелого класса РС-28 "Сармат" отличает от предшественниц существенно возросшая мощность и дальность полета. "Запас тяги такой, что летает через оба полюса", - говорят военные. Иначе говоря, может доставить 10 тонн полезной нагрузки в любую точку земного шара по неудобной для противника траектории.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
Украинская армия получит партию Т-64 и БМП-1 из Львова 16.12.2021
Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ" 15.12.2021
Подлодка "Челябинск" может стать носителем "Цирконов" 14.12.2021
модернизация
Новые возможности России: модернизацию "Охотника" оценили за рубежом 15.12.2021
Танк Leopard 1V хотят вооружить "Градом" в Чили 13.12.2021
РВСН
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 29.11.2021
Изменилась программа испытания МБР "Сармат" 09.11.2021