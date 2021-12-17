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17.12.2021 03:14
Рубрика: Экономика

Закон разрешит продавать до суда древесину, изъятую у черных лесорубов

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8638)
Госдума начала сбор отзывов на пакет законопроектов, разрешающих продавать древесину-вещдоки до окончания суда над так называемыми черными лесорубами.

Вот свежая новость: полиция в Иркутской области возбудила уголовное дело о создании преступного сообщества черных лесорубов. Специалисты оценили ущерб лесному фонду более чем в 30 миллионов.

Нарушителей правил перевозки древесины обложат штрафами

"По версии следствия, в структуру криминальной организации входили 32-летний лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников, которые заготавливали древесину", - рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и продавали ее по рыночной стоимости.

Как сообщают СМИ, чтобы зафиксировать противоправные действия, полицейские в составе следственно-оперативной группы неоднократно на технике повышенной проходимости выезжали по бездорожью в труднодоступные таежные участки местности.

Нередко, пока идет разбирательство, древесина гниет под открытым небом и теряет в цене

В подобных делах, как правило, в качестве доказательств нередко выступают кубометры древесины.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что предлагаемые изменения будут способствовать сокращению сроков хранения древесины, изъятой у правонарушителей, в том числе так называемых черных лесорубов.

Сегодня, согласно закону, такую древесину надо хранить до окончания разбирательства. В итоге нередко бревна и доски долгое время лежат под открытым небом и гниют.

"Заготовленная древесина, хранящаяся в том числе в штабелях на открытом воздухе на месте заготовки (незаконной заготовки), довольно часто поражается различными типами грибов, заселяется стволовыми вредителями, что несет угрозу для санитарного и фитосанитарного состояния расположенных вблизи здоровых насаждений, - рассказывают разработчики проекта. - Пиломатериалы и другие сортименты, полученные из древесины, зараженной спорами дереворазрушающих грибов, несут признаки гнилей. В древесине происходят изменения, способствующие ее порче (происходит снижение влажности древесины, образование трещин в торцах и вдоль ствола, отставание коры)".

Фото: РИА Новости
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В итоге после процесса вещдоки либо вообще не удается продать, либо они уходят за копейки.

Теперь предполагается, что после соответствующего оформления древесину можно будет продать. Суду же представят документы: протоколы, описание, фото и т. п. А самих бревен в деле уже не будет.

"В том случае, когда речь идет об уголовном деле, вырученные средства будут зачисляться на специальный счет и храниться до вступления приговора в силу. В случае оправдательного приговора вся сумма может быть выплачена в качестве компенсации", - пояснил Владимир Груздев.

По его словам, правоохранительные органы, в том числе органы лесной охраны, ежегодно изымают незаконно заготовленной древесины на миллиарды рублей.

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