Жителя Новоалтайска арестовали по делу о жестоком убийстве учительницы

На Алтае суд заключил под стражу 22-летнего жителя Новоалтайска, обвиняемого в жестоком убийстве своей бывшей учительницы.

Тело 65-летнего педагога было обнаружено этим летом в ее доме с признаками насильственной смерти. Убийца не оставил никаких следов, поэтому длительное время преступление оставалось нераскрытым. Однако расследование дела продолжалось ежедневно.

- Грамотные совместные действия следователей и оперативников позволили установить причастного к совершению жестокого убийства, - сообщает СУ СК по Алтайскому краю. - Им оказался 22-летний безработный житель города Новоалтайска - бывший ученик потерпевшего педагога.

По данным следствия, 1 июня 2021 года горожанин проник в дом к своей учительнице, чтобы ее ограбить. Однако не нашел ничего ценного и собирался уходить, но в дверях столкнулся с хозяйкой. Педагог узнала своего бывшего ученика. Тогда он нанес ей более 10 смертельных ударов ножом, после чего скрылся.

В настоящее время задержанный находится в следственном изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.