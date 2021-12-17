На трассе "Кавказ" два человека погибли в тройном ДТП с фурой

Смертельное ДТП, в котором погибли два человека, а еще пятеро пострадали, произошло накануне вечером на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Андроповского округа Ставропольского края.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ГИБДД по региону, примерно в 19:10 грузовик ERF начал разворачиваться в неположенном месте прямо посреди оживленной автомобильной трассы. В этот момент в длинную фуру врезались две легковушки. В результате аварии два человека погибли на месте происшествия, еще пятеро были доставлены в местную больницу.

В правоохранительном ведомстве добавили, что неосторожный разворот водитель грузовика решил совершить в тумане, из-за которого на дороге была плохая видимость. В его машину сначала врезалась Toyota Estima, а затем ВАЗ-2112.

На фото с места происшествия видно, что отечественное авто почти полностью оказалось под прицепом грузовика. Погибшие - как раз водитель и пассажир этой машины.

По данным Госавтоинспекции, грузовик разворачивался с нарушением линии разметки. В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края заявили о начале проверки.

- На место ДТП выехал прокурор Андроповского района для координации работы правоохранительных органов, - сообщили в ведомстве.